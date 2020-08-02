北京市教育系统建党100周年主题教育活动启动

人民网北京8月2日电 （记者何淼）由中共北京市委教育工作委员会（下称北京市委教育工委）主办的“名师大家讲党史”系列网络公开课启动仪式7月31日在中国人民大学举行。

该活动标志着北京市教育系统建党100周年主题教育活动正式启动。北京市委教育工委常务副书记郑吉春在仪式上向中央党史研究室原主任欧阳淞颁发聘书。

“名师大家讲党史”系列网络公开课，旨在教育引导北京教育系统广大干部师生全面系统了解中国共产党领导人民进行艰苦卓绝的斗争历程，知史爱党、知史爱国，努力为实现“两个一百年”奋斗目标而奋斗，以实际行动迎接建党100周年。北京市委教育工委将邀请欧阳淞、李捷等25位知名专家，围绕中国革命新道路的开辟、社会主义制度在中国的确立等主题，面向全北京市思政课教师和学生党员，开展为期1年的课程教学。

北京市委教育工委副书记狄涛在活动上部署北京高校“四史”学习教育及主题教育活动相关工作。启动仪式结束后，欧阳淞教授以《关于党的近百年历史的几个问题》为题作首场报告。

北京高校全体党委宣传部部长、马克思主义学院（思政部）负责同志现场参加学习，北京高校全体专兼职思政课教师、学生党员和马克思主义理论专业研究生近20万人，通过北京高校思政课高精尖创新中心直播平台参与线上学习。活动在广大师生中引发热烈反响。

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