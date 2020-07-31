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教育部： 从未以“教育部推荐”等名义出版、推销图书

2020年07月31日15:10  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月31日电（孙竞）“教育部新课标指定书目”“中小学生语文新课标必读书系”“新课标课外指定阅读丛书”……你在购买图书的时候，是否也遇到过这样的推荐字样？

近日，教育部教材局指出，有出版社出版的普通图书，封面使用“教育部新课标推荐书目”“教育部新课标指定书目”“中小学生语文新课标必读书系”“新课标课外指定阅读丛书”“教育部重点推荐”“教育部推荐”或“新课标重点推荐”“新课标推荐”等名称，传递有关图书是教育部推荐的虚假信息，严重误导学生和家长。

记者注意到，今年4月22日，教育部基础教育课程教材发展中心负责人就《中小学生阅读指导目录（2020年版）》答记者问时曾明确表示，推荐图书不指定版本，学生、家长和学校可进行自主选择。为使中小学生有更多的阅读选择，《指导目录》只推荐作品名称、作者等，不指定具体版本（出版社），学生、家长和学校可以根据实际情况选择适合的版本。

记者在某电商平台上搜索“教育部推荐”，出来的结果超过8万条，其中不少图书直接在标题中使用“教育部推荐阅读”字样，更有图书直接醒目标注”“教育部推荐中小学生课外阅读指导用书”。

为此，教育发布严正声明：教育部从未以“教育部推荐”“新课标指定”“统编教材必读书目、推荐书目”“统编教材延伸阅读”以及类似名义出版、推销有关图书。请各地、学校及相关人员提高警惕，谨防上当。今后如遇到类似情况，请直接向当地市场监督部门举报（12315）。

教育部声明截图

(责编：孙竞、熊旭)
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