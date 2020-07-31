人民时评:推动研究生教育迈上新台阶

研究生教育是国民教育的重要组成部分，是教育强国建设的引擎，在培养高层次创新人才方面具有既直接又基础的重要意义。日前召开的全国研究生教育大会，明确了新时代研究生教育的主要任务，在全球人才竞争新格局下，进一步夯实建设创新型国家的人才基石。

从1949年研究生在学人数仅629人，到2020年预计突破300万人，我国研究生教育经历了从少到多、从弱到强快速发展的不平凡历程，建立了较为完善的学科专业体系和人才培养制度。累计自主培养的超过1000万名毕业生，成为一支创新生力军，活跃在经济社会各领域，为经济社会发展、国际交流合作提供了有力支撑。

党的十八大以来，我国研究生教育进入发展新阶段。多渠道筹集经费的研究生教育投入格局基本形成，多主体共同参与的质量保障体系基本建立，人才培养结构日趋优化，拔尖创新人才培养能力不断增强。一大批勇攀科技高峰的“登山队”，在原始创新、基础研究、技术变革等方面发挥了重要作用。

与国家发展进步的脚步同行，中国内地高校与国际一流高校在研究生教育间的差距逐渐缩小，研究生教育的国际影响力和吸引力显著提高。特别是在新冠肺炎疫情防控期间，1万余名临床医学博士、硕士专业学位研究生坚守临床工作岗位，北京大学、复旦大学、福建医科大学等学校60%以上的临床医学专业学位研究生留守医院工作，他们用实际行动和坚强决心，向世界展示了研究生教育立德树人、全面服务经济社会发展的成果和良好风貌。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。立足新时代，研究生教育的重要性更加凸显。放眼国内，即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们比以往任何时候都更需要高层次领军人才，为实施创新驱动发展战略和建设创新型国家提供有力支撑。放眼国际，新一轮科技革命和产业变革加快兴起，高精尖科技领域竞争尤为激烈，高端人才和科技创新日益成为决定性力量。这些都呼唤我们进一步做好研究生教育，培养更多的创新人才。

作为国民教育的最高端，研究生教育如何成为培养人才的“高峰”、聚集人才的“高地”，怎样成为创新创造的策源地、服务发展的新引擎，是摆在新时代研究生教育面前的重要课题。今年，硕士研究生招生规模扩大到100万，进一步加强学科专业建设，建强导师队伍，创新培养模式，全面提升培养能力，确保研究生培养质量，也是社会高度关注的一道教育“必答题”。

准确把握研究生教育的时代定位，遵循高层次人才培养规律，需要立足中国大地，面向国家发展和民族复兴的现实需求，深化创新国际交流合作，加快学科专业优化调整。同时，提高导师队伍素质水平，严格加强质量管理、完善科学评价体系，引导研究生教育分类发展、特色发展、高质量发展。只有始终聚焦提升研究生教育质量，不断深化改革创新，完善治理体系，提升治理能力，推动内涵发展，才能推动我国研究生教育尽快由大到强，真正建成中国特色、世界一流的研究生教育强国。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)