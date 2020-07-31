人民网>>教育>>滚动新闻

人民时评:推动研究生教育迈上新台阶

赵婀娜

2020年07月31日08:42  来源：人民网－人民日报
 

　　研究生教育是国民教育的重要组成部分，是教育强国建设的引擎，在培养高层次创新人才方面具有既直接又基础的重要意义。日前召开的全国研究生教育大会，明确了新时代研究生教育的主要任务，在全球人才竞争新格局下，进一步夯实建设创新型国家的人才基石。

　　从1949年研究生在学人数仅629人，到2020年预计突破300万人，我国研究生教育经历了从少到多、从弱到强快速发展的不平凡历程，建立了较为完善的学科专业体系和人才培养制度。累计自主培养的超过1000万名毕业生，成为一支创新生力军，活跃在经济社会各领域，为经济社会发展、国际交流合作提供了有力支撑。

　　党的十八大以来，我国研究生教育进入发展新阶段。多渠道筹集经费的研究生教育投入格局基本形成，多主体共同参与的质量保障体系基本建立，人才培养结构日趋优化，拔尖创新人才培养能力不断增强。一大批勇攀科技高峰的“登山队”，在原始创新、基础研究、技术变革等方面发挥了重要作用。

　　与国家发展进步的脚步同行，中国内地高校与国际一流高校在研究生教育间的差距逐渐缩小，研究生教育的国际影响力和吸引力显著提高。特别是在新冠肺炎疫情防控期间，1万余名临床医学博士、硕士专业学位研究生坚守临床工作岗位，北京大学、复旦大学、福建医科大学等学校60%以上的临床医学专业学位研究生留守医院工作，他们用实际行动和坚强决心，向世界展示了研究生教育立德树人、全面服务经济社会发展的成果和良好风貌。

　　教育兴则国家兴，教育强则国家强。立足新时代，研究生教育的重要性更加凸显。放眼国内，即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们比以往任何时候都更需要高层次领军人才，为实施创新驱动发展战略和建设创新型国家提供有力支撑。放眼国际，新一轮科技革命和产业变革加快兴起，高精尖科技领域竞争尤为激烈，高端人才和科技创新日益成为决定性力量。这些都呼唤我们进一步做好研究生教育，培养更多的创新人才。

　　作为国民教育的最高端，研究生教育如何成为培养人才的“高峰”、聚集人才的“高地”，怎样成为创新创造的策源地、服务发展的新引擎，是摆在新时代研究生教育面前的重要课题。今年，硕士研究生招生规模扩大到100万，进一步加强学科专业建设，建强导师队伍，创新培养模式，全面提升培养能力，确保研究生培养质量，也是社会高度关注的一道教育“必答题”。

　　准确把握研究生教育的时代定位，遵循高层次人才培养规律，需要立足中国大地，面向国家发展和民族复兴的现实需求，深化创新国际交流合作，加快学科专业优化调整。同时，提高导师队伍素质水平，严格加强质量管理、完善科学评价体系，引导研究生教育分类发展、特色发展、高质量发展。只有始终聚焦提升研究生教育质量，不断深化改革创新，完善治理体系，提升治理能力，推动内涵发展，才能推动我国研究生教育尽快由大到强，真正建成中国特色、世界一流的研究生教育强国。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月31日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2020年全国各地高考录取分数线和查分入口 2020年全国各省市高考分数线及考生成绩即将陆续揭晓，人民网记者将及时持续更新各地录取分数线，以供考生参考。 【详细】

原创报道|

教育部公开曝光8起违反教师职业行为十项准则典型问题 体罚幼儿、虐待学生、猥亵学生、性骚扰学生、性侵学生、学术不端……教育部近日公开曝光了8起违反教师职业行为十项准则的典型问题。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved