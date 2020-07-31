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新工科建设再升级 天大为学生开通发展快车道

2020年07月31日08:39  来源：科技日报
 
原标题：新工科建设再升级 天大为学生开通发展快车道

　　拆除学院与专业之墙、拆除学校与社会之墙、拆除教学与科研之墙……日前，天津大学发布新工科建设“天大方案”2.0，升级版的新工科建设方案包括构建完备的新工科教育平台体系、持续优化新工科教育教学设计、建立健全新工科教育质量管理体系、持续优化新工科教育系统环境四个方面。

　　2019年8月，天津大学建成首个新工科校级引导性平台——未来智能机器与系统平台。在校级引导性平台的带动下，天津大学院级新工科人才培养平台、专业新工科人才培养平台相继建立，化工新工科领军班、精仪工程科学实验班、新工科腾讯班、新工科恩智浦班、求是英才班、数字海洋等遍地开花。

　　新工科建设“天大方案”2.0将建设开放型多学科培养平台，面向未来科技和产业发展建设跨学院、多学科、开放办学的校院两级新工科教育培养平台，探索新工科未来学院建设新模式；实施产学深度融合、多学科交叉融合、国内国际培养融合、教研学主动融合；推动校各级各类育人平台之间的跨学科密切合作，对新工科人才培养理念、模式、课程体系、教与学的方法、教与学的内容、质量标准等进行全面、持续创新。

　　新工科建设“天大方案”2.0将探索导师组制培养模式，建立由学术导师、企业导师、创业导师、辅导员、高年级导生组成的导师组，实现合理的师资配备，为学生提供学术指导、学业督导、创业辅导、心理疏导，及时解决学生遇到的困难。而在师资方面，则要建立跨学院联聘制度，以课程要求为依据实施教师聘任，以专业建设水平为标准聘任企业人员参与课程建设。学校各级各类科研实验室、工程中心全面开放，培养学生的研究兴趣和科研能力。主动引入企业深度参与人才培养全过程。促进学生研究式和创造性学习，促使学生创业成果转化。

　　在推动新工科教育教学设计持续优化中，将一体化设计人才培养过程，形成教学制度、教学资源、教学平台贯通协同的全新人才培养体系。构建以项目为链条的课程体系，开展灵活多样的项目式学习，全方位培养学生进行创造性设计、开发创造性解决方案的能力和团队合作、项目管理能力和领导力。实施本研贯通人才培养模式，为学习能力强、研究能力突出的学生开通发展快车道。

　　与此同时，新工科建设“天大方案”2.0还将持续优化新工科教育系统环境，加强新工科教育理论研究与创新，打造适应新工科人才培养的硬件环境，升级适应现代教育技术应用的智慧教室和虚拟仿真实验教学中心（项目），建设适合于团队式学习、研讨式学习的小班化教室，拓展学生科技创新创业空间，形成学习、研讨、研究、创业的一体化培养环境。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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