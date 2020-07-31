原标题：高考并非人生唯一选项，多元社会期待多元人才

近日，各地高考成绩陆续公布，面对考试结果，有人欢喜有人愁。每到这个时候，既可以看到一些高分考生的灿烂笑容，也会有一些考生因为成绩不理想、学校选择不满意等原因，出现焦虑、抑郁等心理问题。

高考是人生的一次重要转折点，其结果的好坏可能会对人生选择、未来走向产生一定的影响，牵动着每一个考生和家长的心。

但是，如今经济蓬勃发展，社会愈发走向多元化，新产业、新经济、新业态层出不穷，已不是“一考定终身”“千军万马过独木桥”的时代，高考固然有其重要意义，但没有必要把所有的希望和梦想全部寄托在一次考试上。

“我就是我，是不一样的烟火”，我们每个人都各有所长，都是独一无二的，并非所有人都天生善于考试，有些人可能更擅长其他领域。考试成绩不理想，情绪低落很正常，考生应尽快调整心态，积极面对结果，勇于做出选择。考生不要以为，高考失利就意味着人生失去了方向，没有了目标。其实，人生还有很多种通往成功的道路，只要找到合适的位置，发挥自身的特长，就可以到达成功的彼岸。

除了考生自我调整外，家长也要多关心孩子心态变化，不要将孩子与他人作比较，不过分夸大高考成绩的作用，主动聆听孩子自己的想法。充分挖掘孩子的特长，和孩子一起找到更适合其成长的道路。无论是就业或自己创业，还是选择继续学习，孩子的未来都有着广阔的天空。

另外，社会上也要倡导更多元的价值观。不要把高考成绩作为唯一的成功标准予以宣扬，还应该发掘考生的特长，形成人尽其才、才尽其用的社会风气。既让高考成绩好的考生为自己自豪，也让成绩不理想的考生能够正视自己的人生方向，在自己擅长的领域发挥出自身独一无二的价值。

高考胜利，不代表在人生道路上就一定会一帆风顺；高考失利，也不意味着在人生道路上陷入黑暗。人生长河中，高考只是诸多的岔路口之一，高分固然可喜，低分并不可悲，只要努力走好自己的每一步，人生就有无限可能。

(责编：郝孟佳、熊旭)