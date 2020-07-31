人民网>>教育>>滚动新闻

高考并非人生唯一选项，多元社会期待多元人才

2020年07月31日08:34  来源：科技日报
 
原标题：高考并非人生唯一选项，多元社会期待多元人才

近日，各地高考成绩陆续公布，面对考试结果，有人欢喜有人愁。每到这个时候，既可以看到一些高分考生的灿烂笑容，也会有一些考生因为成绩不理想、学校选择不满意等原因，出现焦虑、抑郁等心理问题。

高考是人生的一次重要转折点，其结果的好坏可能会对人生选择、未来走向产生一定的影响，牵动着每一个考生和家长的心。

但是，如今经济蓬勃发展，社会愈发走向多元化，新产业、新经济、新业态层出不穷，已不是“一考定终身”“千军万马过独木桥”的时代，高考固然有其重要意义，但没有必要把所有的希望和梦想全部寄托在一次考试上。

“我就是我，是不一样的烟火”，我们每个人都各有所长，都是独一无二的，并非所有人都天生善于考试，有些人可能更擅长其他领域。考试成绩不理想，情绪低落很正常，考生应尽快调整心态，积极面对结果，勇于做出选择。考生不要以为，高考失利就意味着人生失去了方向，没有了目标。其实，人生还有很多种通往成功的道路，只要找到合适的位置，发挥自身的特长，就可以到达成功的彼岸。

除了考生自我调整外，家长也要多关心孩子心态变化，不要将孩子与他人作比较，不过分夸大高考成绩的作用，主动聆听孩子自己的想法。充分挖掘孩子的特长，和孩子一起找到更适合其成长的道路。无论是就业或自己创业，还是选择继续学习，孩子的未来都有着广阔的天空。

另外，社会上也要倡导更多元的价值观。不要把高考成绩作为唯一的成功标准予以宣扬，还应该发掘考生的特长，形成人尽其才、才尽其用的社会风气。既让高考成绩好的考生为自己自豪，也让成绩不理想的考生能够正视自己的人生方向，在自己擅长的领域发挥出自身独一无二的价值。

高考胜利，不代表在人生道路上就一定会一帆风顺；高考失利，也不意味着在人生道路上陷入黑暗。人生长河中，高考只是诸多的岔路口之一，高分固然可喜，低分并不可悲，只要努力走好自己的每一步，人生就有无限可能。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2020年全国各地高考录取分数线和查分入口 2020年全国各省市高考分数线及考生成绩即将陆续揭晓，人民网记者将及时持续更新各地录取分数线，以供考生参考。 【详细】

原创报道|

教育部公开曝光8起违反教师职业行为十项准则典型问题 体罚幼儿、虐待学生、猥亵学生、性骚扰学生、性侵学生、学术不端……教育部近日公开曝光了8起违反教师职业行为十项准则的典型问题。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved