原标题：别让“推荐”变相加重中小学生阅读负担

近日，有出版社出版的普通图书，封面使用“教育部新课标推荐书目”“教育部新课标指定书目”“中小学生语文新课标必读书系”“教育部重点推荐”等名称，传递有关图书是教育部推荐的虚假信息，严重误导学生和家长。

为此，教育部教材局在其官网发出声明：教育部从未以“教育部推荐”“新课标指定”“统编教材必读书目、推荐书目”“统编教材延伸阅读”以及类似名义出版、推销有关图书。请各地、学校及相关人员提高警惕，谨防上当。

教育部的这一声明不可谓不及时，因为适合中小学生阅读的名著小说书目数量巨大。今年4月，教育部基础教育课程教材发展中心首次面向全国中小学生发布了《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录（2020年版）》，目录中包含了小学110种、初中100种、高中90种阅读指导书目。目录的推出，正是为了从古今中外的作品中推荐少而精的优秀作品，引导学生读好书、读经典，为中小学生分年龄、分学段阅读提供科学指导。同时也解决学校、家长和学生选择困难的问题，让学生在有限的时间内提高阅读效率和阅读质量。

因此，目录发布方明确表示，所列图书供学生自主选择阅读，各地各校不做统一要求，不得强制使用，不得要求学生全部必读。以“指定”“必读”等名称为噱头的营销行为，显然是一些商家推销图书时的一种营销策略，是对“指导书目”制定用意的歪曲，背后主要受到的是经济利益的驱动，也反映出我国基础教育出版市场中一定程度上存在市场监管真空的问题。除了从法律层面采取更加严格规范的措施之外，我们也有必要深入思考导致这一问题出现的更深层次的社会原因，并对课外阅读的作用和限度做出理性的认识。

在基础教育阶段，“减负”一直是家长和社会各界关注的一个热门话题。当课外阅读书目被部分出版社冠以“教育部推荐”等名称，显然会对家长和中小学生对阅读书目的选择产生明显的误导，某种程度上会更加重学生的阅读负担，产生适得其反的逆向效果。

课外阅读对于中小学生的意义不言而喻，课外读物不仅是影响中小学生社会化的重要条件和物质载体，而且在帮助中小学生形成正确的价值观念和行为模式等方面发挥着日益重要的作用。但这种作用发挥的前提是中小学生有充分的自主选择空间和阅读兴趣，若将自主阅读异化为强制阅读，不仅与“减负”的初衷背道而驰，而且有可能变相加重中小学生的阅读负担和经济负担，违背教育教学规律，进而有损中小学生的身心健康。

中小学生阅读习惯的养成需要学校、家庭和社会共同营造良好的阅读氛围。在孩子们阅读习惯养成的过程中，家庭和学校应该更加重视引导孩子们进行课外自主阅读，而不宜将这种自主阅读变相转变为强制阅读，阅读习惯的养成需要尊重和遵循孩子们的阅读兴趣和爱好。在阅读书目的推荐和筛选方面，应综合考虑孩子们的年龄结构、兴趣爱好、知识基础等多重因素。

任何事情总是过犹不及，课外阅读量必须适度。越来越多的课外读物并不必然给青少年的成长带来正面的影响，反而可能加重了孩子们的心理负担，给中小学生的健康成长带来长期负面的影响。因此，学校、家庭和社会要共同努力为中小学生营造轻松、愉悦的阅读氛围，不能让所谓“推荐”变相加重孩子们的阅读负担，从而真正发挥课外阅读在孩子们成长过程中的积极作用。

（作者系天津大学教育学院副教授）

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