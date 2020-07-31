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熊丙奇：发展研究生教育须保障质量

2020年07月31日08:32  来源：光明日报
 
原标题：熊丙奇：发展研究生教育须保障质量

　　据教育部数据显示，我国2020年研究生在学人数将突破300万。1949年，我国研究生在学人数仅629，到2020年，这一数字将突破300万。我国研究生教育快速发展，服务了国家发展的需要，提升了教育对经济社会发展的支撑和引领能力。

　　研究生在学人数超300万，这是什么概念？根据全国事业发展统计公报，1995年我国研究生在校生14.54万人，本专科在校生290.64万人。这意味着，我国研究生在学规模，在25年间增加了20倍，今年的在学研究生数，超过了25年前的本专科在校生规模。

　　从数量上讲，这当然是了不起的发展成就。但是，如果研究生教育只有规模的发展，而没有教育质量的提高，没有严格的质量把关，那么，伴随研究生规模增加的，必定会是研究生学历的贬值。将会造成高等教育的人才培养结构和质量，与社会的人才需求脱节。这就要求研究生教育必须保证质量，从考试、招生、录取、课程设置、实习以及论文写作各个环节，按照高标准进行设计和操作。研究生教育上了规模，相对而言，意味着入学条件的降低，因此，“宽进严出”应该成为研究生教育的“标配”。严出的相关设计及其机制，是保证研究生教育质量的体制化保证。

　　2019年，我国高等教育毛入学率已经超过50%，高等教育进入普及化阶段。今年，我国高考人数为1071万，录取人数预计会超过1000万，从高等教育规模发展看，扩大本专科教育规模的“潜力”已经不大。在这种情况下，扩大研究生教育规模，很可能成为接下来高等教育发展的重点。

　　扩大研究生教育规模，有很大的现实需求。一是解决本科毕业生就业难的需求。今年研究生招生规模扩大18.9万人，就有缓解本科毕业生就业难的考量。当本科招生规模达到每年500万人时（去年431万人），解决这么大规模学生的就业问题，继续深造无疑是重要选择。某种程度上说，研究生教育将发挥本科毕业生“就业蓄水池”的作用。

　　二是在“学历社会”中，用人单位对学历的要求会水涨船高，于是很多学生有进一步提升学历的诉求。在旺盛的学历需求下，扩大研究生规模并不会遭遇招生难，因为即便研究生学历贬值，读研也会逐渐变为刚性需求。

　　三是高校把举办研究生教育，以及扩大研究生规模比例，作为提升办学层次的努力方向。很多本科院校不安于只进行本科层次的教育，这部分学校将成为接下来研究生扩招的主力军，而且“潜力”巨大。

　　培养不同学历层次的人才，说到底，要满足社会对人才的需求。如果不是基于社会对人才的需求而发展研究生教育，一方面会增加相关教育的投入、消费，在研究生教育中，国家要投入更多经费，公众也要为自己或家庭成员在本科毕业后继续读研“买单”；另一方面会制造学历泡沫，当在学研究生规模已经和25年前的本专科在读学生规模相当后，会出现明知学历贬值却仍要提升学历的“不得已选择”。

　　其实，保障每一层次、每一类型教育的质量，不是用学历标准而是用能力标准评价人才，才能引导学校办学者。重视培养质量，也会引导受教育者以能力提升而非学历提升来规划自己的学业发展。进入高等教育普及化时代后，不能再以学历为导向发展高等教育规模，而必须重视高等教育的内涵和质量建设。当然，重视内涵、质量建设，比扩大规模难多了。从这一角度看，研究生不妨保持目前的规模，适度扩招，进行结构优化和质量提升，避免大批地方本科高校盲目发展研究生教育，为社会的“学历高消费”降温。

　　（作者：熊丙奇，系21世纪教育研究院副院长）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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