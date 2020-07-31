原标题：在学人数将破三百万 研究生如何成为高层次人才？

在学人数将破三百万

研究生如何成为高层次人才

300万！这是2020年我国研究生将达到的在学人数。而在1949年，这一数字仅为629。

我国研究生教育快速发展，已成为国家创新体系的重要组成部分，践行着“高端人才供给”和“科学技术创新”双重使命。

7月29日，习近平总书记就研究生教育工作作出重要指示，强调各级党委和政府要高度重视研究生教育，推动研究生教育适应党和国家事业发展需要，坚持“四为”方针，瞄准科技前沿和关键领域，深入推进学科专业调整，提升导师队伍水平，完善人才培养体系，加快培养国家急需的高层次人才。

北京理工大学研究生院常务副院长王军政告诉科技日报记者，国家对高校人才培养尤其是高水平研究生人才培养的需求比以往任何时候都更加紧迫。高校也因此面临着新的挑战。“世界一流大学建设不是敲锣打鼓、轻轻松松就能实现的。”他认为，培养高层次拔尖创新人才，就要实干。

北京理工大学以大系统创新技术为导向，构建了多学科融合的本硕博知识体系。王军政举了个例子，学校构建了以新能源车辆大系统为牵引的复合拔尖创新型人才多学科融合知识体系，建立了针对不同阶段培养需求的多层次开放实践平台，利用科技创新竞赛与研究生课题之间的互补性，提出了“科技创新+学术领航计划”，将不同学科研究生组成项目组，自主开展科技创新项目研究，创建了一体化实践创新能力培养体系。这一系统，有效提升了研究生应对和解决具有深度和难度的跨学科复杂工程问题的能力。

其实，科研活动，就是研究生们成长成才的土壤。

清华大学校长邱勇特意提到一名学生——该校特等奖学金获得者、土木系博士生郭宇韬。郭宇韬记得，博士一年级时，他参与武汉天河机场马家湖跨线桥的研究设计，导师聂建国院士多次派他去参加评审会，进行现场考察。在老师的言传身教中，郭宇韬越发清晰：作为一名工程师一定要有专业良知、社会责任和担当精神。邱勇说，老师是在科研活动中，培养了学生的学术志趣和学术诚信。

华中科技大学校长李元元则举出了更多的名字。

身处武汉，新冠肺炎疫情期间，学校约有500余名医学研究生战斗在抗疫的各条战线。药学院博士生吴灿荣作为核心成员，发现人类的弗林蛋白酶可能是治疗新冠病毒感染疾病的新靶点；电信学院博士生史天意、硕士生杨杰华作为团队骨干，联合企业团队开发新冠肺炎AI辅助诊断系统……李元元说，学校将不断优化课程体系，加强医学研究生高水平国际化课程、交叉学科课程、专业学位实践课程建设，进一步强化系统科研训练和临床训练，努力让医学研究生站到创新最前沿。

不过，除了成绩，关于研究生培养，一些导师还有另一重期盼。

看到习近平总书记关于研究生培养工作的指示后，浙江大学信息与电子工程学院教授储涛又提起了老话——能不能适当增加研究生特别是博士研究生名额。

在办学实力强的学校或者学院，“优秀老师多，博士生名额少”是普遍现象。中科院自动化研究所研究员易建强在今年两会期间也对科技日报记者表示，由于名额限制，有些单位的导师甚至两三年都得不到研究生名额。其建议将研究生招生指标下放给各招生单位，让高校和科研院所每年根据自身具体情况，确定当年招收博士和硕士研究生的计划。储涛也表示，能否允许部分导师自筹经费培养博士生，为保证研究生培养质量，可以加强事中事后监管，宽进严出，建立导师责任追溯制。(记者 张盖伦)

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