女大学生失联 专家提醒：在可可西里“探秘”需谨慎

原标题：专家提醒：在可可西里“探秘”需谨慎

日前，“一名女大学生前往青海格尔木旅游后失联”的消息引发关注。据警方通报，南京某大学学生黄某某曾到达可可西里索南达杰保护站附近清水河区域，直至7月9日18时许在该区域关机。目前，搜救工作仍在继续。

眼下正值旅游旺季，世界自然遗产地可可西里吸引越来越多的游客前来感受“千湖之地”“万山之祖”“动物王国”。

可可西里地处高海拔地区，空气稀薄、自然条件恶劣，被称为“生命禁区”。“目前可可西里允许游客活动的范围，仅限可可西里不冻泉、五道梁两个观景台以及109国道沿线基层保护站宣传教育展厅。”三江源国家公园管理局长江源园区可可西里管理处党委委员、办公室主任嘎玛才旦介绍。

在欣赏美丽自然风景的同时也要注意自身安全，嘎玛才旦提醒说：“除了恶劣的气候条件外，可可西里的野生动物，如棕熊、野牦牛、高原狼等，也对人类及车辆造成威胁。”

“可可西里不冻泉保护站离格尔木市180余公里，驾车需4个多小时。加之109国道车辆较多，若游客和司机出现高原反应、车辆事故、被野兽攻击等情况，极易错过最佳抢救时间。”嘎玛才旦说。

可可西里是我国面积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的自然保护区之一，也是国家一级保护动物藏羚羊的重要栖息地。中国科学院西北高原生物研究所副研究员连新明说：“在可可西里腹地卓乃湖区域产仔结束的藏羚羊，陆续开始携幼仔返回原栖息地，人类活动可能对其产生干扰。”

2017年，青海可可西里、新疆阿尔金山和西藏羌塘国家级自然保护区联合发布公告，禁止一切单位或个人随意进入保护区开展非法穿越活动。

嘎玛才旦表示，如有游客执意擅自进入可可西里，可可西里管理处将根据《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国野生动物保护法》《青海省可可西里自然遗产地保护条例》等法律法规，给予相应行政处罚。对因非法穿越活动造成的人身伤亡、财产损失等，责任由开展非法穿越活动的单位或个人承担。

据不完全统计，近年来，每年有超过4万名游客来到可可西里索南达杰保护站。“我们欢迎社会各界来了解可可西里，保护站展厅对社会公众免费开放。但是也提醒游客在可可西里时要严格遵守相关规定，遇到危险可以及时向巡山队员求助。”索南达杰保护站站长赵新录说。

专家提醒，建议游客前往青藏高原旅游时结伴而行，做好预判、量力而行，提前熟悉周边路线环境，切勿擅自进入自然保护区。出发前需注意防寒，携带防高原反应药品。

（记者王金金 周喆）

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