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教育思享汇·在线教育发展对策研讨会

苏静：在线教育企业的优势是科技，根本是做教育

2020年07月30日10:18  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月30日电 （记者何淼）新冠肺炎疫情防控期间，在线教育成为学生学习的重要选择。为了探讨当前在线教育的发展态势、发展瓶颈以及解决之道，助推信息技术在教育教学中的融合应用，人民网近期通过在线通系统举办线上“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”，以“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”为主题，邀请行业学会会长、重量级专家、在线教育企业代表“云”端相聚，为在线教育未来发展建言献策。

“在线教育企业的优势是‘科技’，根本是做‘教育’。”

作业帮副总裁苏静表示，公司作为一家靠科技起家的公司，自主研发多款学习产品及家庭教育产品。公司发展至今仍有1000名互联网产研人员，大数据、AI技术，依靠科技为教育赋能，不断探索提升学习效率。

谈及企业生存发展之道，苏静认为，“企业最终能留存下客户，靠的是教学质量和服务品质，要一直对教育保有敬畏之心，用更好的课程和服务去成就用户。此外，随着规模的增长，不同地域、年龄、水平的用户不断涌入，在线教育的形式及品质，仍然需要不断探索和革新。”

据了解，作业帮在疫情期间通过线上面试及远程入职的方式，在一月内扩招了超2000名员工。此外，作业帮还参与了共青团中央组织的“千校万岗”青年线上招聘会，帮助大学生解决就业难题。公司在2020年上半年面向全国开放超10000个社招岗位，为保障就业率、维护社会稳定积极贡献力量。

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(责编：熊旭、曹昆)
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