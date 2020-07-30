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高考状元无缘清北争议背后：“唯分数论”还是主流

张盖伦

2020年07月30日08:30  来源：科技日报
 
原标题：高考状元无缘清北争议背后：“唯分数论”还是主流

因为上不了清华北大，江苏文科类高考第一名白某某俨然成了最受大家关注的省状元。白某某在今年高考中拿到了430分(满分480)，但其选修科目历史等级成绩仅为B+，不满足清华北大甚至很多名校对选修科目的等级要求。

状元上不了心仪的学校，舆论也为姑娘感到可惜，有人呼吁应该破格录取。白某某表示，虽有遗憾，但仍接受这一结果。

这种遗憾，源自江苏省独特的高考模式，其基本设计为“语数外统考+学业水平考试+综合素质评价”。学业水平考试成绩不计入高考总分，只给出等级。

所以，白某某高考状元的称谓，并不准确。江苏省的高考成绩，本就是语数外分数+等级测试成绩，不能分割。该高考方案已在江苏省实行了多年，像白某某这样“高分低等”的例子出现过多次。高分学生无缘名校，也曾屡次引发质疑。

在质疑之外，我们也能看到高考改革的复杂性。

应试思维在社会上仍然是主流。尽管时有呼吁，不能一考定终身，不能将高考成绩作为录取的唯一依据。但大家看重的、计较的，依然是分数。认为高分天然就应该和名校挂钩，认为语数外统考成绩天然就比等级测试成绩更加重要，认为高分考生就应该获得某种“破格”特权，归根结底，还是分数崇拜。

有人说，为什么学霸要被一门历史“耽误”了？这是因为，高考科目的选择性，既要保证个体选择空间，又要顾及高校人才选拔和培养上的刚性限制，还要体现国家整体和长远利益，所以，在考试设计上规定考生必须考某门，高校在录取时规定某门科目必须拿到某一个成绩，是合理做法。

从明年起，江苏省就将改变高考模式。选择性考试科目将增加到“6选3”，所有科目均计入高考分数。

高考本身是一项复杂的系统。高考改革，既要创新，也要继承。不管怎么改，有一点是明确的，那就是坚持高考改革“有利于推进素质教育、有利于促进教育公平、有利于科学选拔人才”的基本定位，坚守教育公平，尊重教育规律。

高考在改，根深蒂固的“唯分数论”，也该改改了。

 

(责编：郝孟佳、熊旭)
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