留学记：当留学遇上疫情

姚宜初在教室留影。

像所有电影里演绎的那样，印章“啪”的一声盖在了护照上，我的留学生活就此拉开序幕。当然，这已经是好久之前的事情了。

初到英国，对中餐的渴望裹挟着思乡之情向我袭来。早餐吃了3天的面包和牛奶，便开始想念起豆浆、油条、小笼包和胡辣汤。而这些中国美食也被越来越多的外国朋友所了解，让我感到十分自豪。

开学不久，父母打来视频电话，寻问我学习和生活的近况。宿舍楼一共3层，我举着手机从房间移步到了宿管老师的办公室。就算站在路由器旁边，网络质量依然不尽如人意。这时，我就想到国内的网速，对比之下，让我的思乡之情更甚了。

接下来学校组织的活动让我对英国的出行方式和交通状况有了一定了解。我们学校所在的位置景色宜人，但交通有些闭塞，进出只有大巴车和慢悠悠的火车。想起我的家乡郑州的地铁和国内四通八达的高铁，让我感慨良多。

对我来说，2020年这一年令我猝不及防的还不只这些初到异国他乡的不适应。突如其来的疫情让我在国外度过的春节不再温暖，让冬天更加冰冷。

在新冠肺炎疫情蔓延全球的背景下，我也面临着新的纠结——是否要放弃学业回国。最终，对家乡的思念和对国内医疗条件的信任让我选择全副武装踏上回国的征程。

抢票、转机、隔离……这一系列过程既紧张也忐忑。在回国的飞机上，我戴着口罩不敢摘掉，在封闭空间呆十几个小时，精神紧张，不敢吃饭……所有这一切都让我切身感受到了这场疫情的威力。凡此种种，真的是人生中难忘的经历。

我犹记得，回国时一下飞机，看到的是机场内的工作人员都穿着防护服的场景。那一刻，我感受到了来自工作人员的温暖。那时的我庆幸自己是幸运的，目力所及的白色防护服也让我安下心来。

距离我回国已有一段时间，但回到国内时的场景仍然历历在目。在内心里，我真挚地向所有为新冠疫情防控做出贡献的人们致敬！（姚宜初）

(责编：郝孟佳、熊旭)