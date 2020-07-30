海外学子看海外：草坪上垃圾引发的思考

苏格兰首府爱丁堡是英国绿化非常好的城市。毗邻苏格兰高地，这座美丽的历史名城拥有诸多知名的自然景点，包括山脉、海洋以及面向公众开放的公园绿地。

生活在爱丁堡市中心，你可以步行走到一大片草坪，这片草坪也被看作开放式公园，它就坐落在爱丁堡大学主校区的背后，由规划好的自行车道和人行道划分成几片区域，并设有网球场和儿童娱乐设施，是深受爱丁堡市民欢迎的休闲区域之一。

虽然苏格兰以阴雨连绵的天气著称，但在风和日丽的下午，约两三个好友在草坪上晒太阳也是一桩不可多得的美事。每逢天晴，草地上便会出现看书及休闲的人群。

新冠病毒肆虐的几个月以来，苏格兰关闭了多数公园，但市中心附近这处最大的草坪和王子街中心花园依然面向公众开放，作为人们在保持社交距离前提下日常休闲活动的场所。

随着气温逐渐变暖，5月的草坪上，许多漂亮的花儿绽放，吸引了许多居民前来拍照。在花期过去后，晴朗的天气依然持续，越来越多的人受到阳光的召唤走向户外。

6月以来，苏格兰在逐步放宽对于户外活动的限制。从最初的一人一天只允许外出锻炼一次到可以多次外出并在户外和朋友见面，开放的公共绿地成了人们活动的热门场所。然而在最近，围绕草坪的一系列事件成了社交媒体关注的焦点。

近日，脸书、推特等社交平台上有人发布了草坪上堆放垃圾的照片，称许多人不仅不遵守政府规定的社交界限，聚集在一起喝酒、烧烤、抽烟，还在身后留下了大量的垃圾。由于公共厕所还没有开放，甚至有人在草坪上小便。

此情此景引发了许多本地居民的不满。有作家表示年轻人把公园当作了夜店，并呼吁政府出台暂时的相关饮酒禁令。

身处以酒吧文化闻名的国家，英国人对聚会和喝酒的喜爱几乎不分年龄群体，酒吧更是人们日常频繁光顾的场所。然而在英国居住过的人都知道，如果不巧住在酒吧和夜店周围，每到晚间，街上的喧闹声会令人不胜其烦——因醉酒引发的扰民早已不是什么新鲜事。因此，英国的一些城市明令禁止在公共场合饮酒，但爱丁堡并没有出台过明确的相关禁令。

在酒吧和娱乐场所尚未恢复营业期间，人们无法在室内聚会，户外公园绿地成了唯一选择。值得注意的是，从视频和照片里可以看到，破坏公共环境卫生的几乎都是年轻人，因此这一群体成为了人们指责的对象。

当然，若是通过这些现象就得出“英国年轻人素质不高”的结论，也不符合实际。在留学期间，我接触到的英国同龄人，他们关心社会、环境、文化等议题，也有责任心，因此，任何事都不能一概而论。

在世界各地，任何群体都是多样化的，我们接触到的表面现象往往是深层情况的一种表现。比如关于在爱丁堡草坪上扔垃圾这种现象，虽然有年轻人在公园乱扔垃圾，但同样有年轻人在投入精力运营本地的环保志愿者组织，用行动支持自己相信的理念。所以，不能凭此现象就对英国年轻人这个群体持否定态度。

出国留学的价值在于开阔视野，培养批判性思维，以能全面立体地看待世界。从上述的热点事件中，我体会到，在讨论某个社会热点话题时，应该防止刻板印象左右判断，而要力求透过表象看到本质。

（郑乐心 作者系英国爱丁堡大学中国留学生）

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