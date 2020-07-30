认可高考成绩的海外院校越来越多 留学申请如何启动？

日前，全国各地高考成绩陆续公布，有些学子却陷入了纠结状态：此前做了出国留学的计划，疫情之下，是否要继续？能否顺利留学？这些都成了未知数。

还坚持留学计划吗？

留学英国一直是家住内蒙古的王玲（化名）的愿望。“有些英国院校很看重高中几年的平均成绩，我也为此做了很多努力。之前，我是想用高考成绩申请到英国读书的，也详细了解过英国接受高考成绩的学校的具体标准，比如剑桥大学、伯明翰大学等院校都接受中国学生的高考成绩。”王玲说。

在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，王玲渐渐趋向放弃到国外留学的计划。但在高考之前，王玲也注意到媒体的报道——就疫情对出国留学的影响，教育部国际司（港澳台办）相关负责人在就《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》（简称《意见》）答记者问时表示“疫情对出国留学的影响是暂时的”。这个消息又让王玲的内心产生了动摇，开始偏向按正常计划留学。

“各种各样的信息总让我处于摇摆不定中。”让王玲最纠结的是高考成绩出来之后，“我高中读的是理科，高考分数高出一本线40多分。按照我目前的成绩，在国内可以上个还算不错的本科院校，国外的疫情形势也不是很乐观，在父母看来，这不是个选择题，在国内读大学是最好的选择。但我又不愿意放弃留学机会，如果现在放弃，不知道将来是否还有机会重拾梦想。”

和王玲一样纠结的学生和家长不少。启德教育日前发布的《2020新常态下的留学现状报告》调研数据显示，疫情与国际环境复杂多变叠加的情况下，意向留学生的留学计划不同程度地受到了影响。参与该调研的意向留学生中，31.2%的学生表示不确定是否推迟留学计划，16.3%的学生表示不确定是否继续留学。

但该调研报告也提供了另外一组数据——25.79%的学生准备推迟留学计划。这也从侧面反映出，仍有相当一部分意向留学生不打算放弃留学，而是在时间规划上进行了调整。

海外院校作出灵活调整

相对中国学子的纠结，不少国家及院校针对疫情颁布了相关政策，以保证国际学生的学业得以顺利进行。

英国大学事务国务大臣等在致秋季入学的国际学生的联合声明中提到，“毕业生计划”将向所有就读于英国高校，并于2021年夏季及此后获得本科或以上学位的国际学生开放。只要在2021年4月6日之前抵达英国完成在英国最后一阶段的学习，并满足“毕业生计划”的其他要求，即使在抵英之前以远程或在线方式学习，也仍将有资格申请该计划。“我们充分认可国际学生的重要性，随着各地陆续解除限制和其他签证申请中心逐步重启服务，我们将尽力加快签证申请的受理流程。”

在新西兰，奥克兰大学为无法进入新西兰学习的中国留学生提供了一种新的教学方式：奥克兰大学与中国合作伙伴——西南大学和东北林业大学联合，为受疫情影响滞留在中国的本校学子们开设了两个中国学习中心。通过该方式，学生可以通过奥克兰大学教学团队提供的网上课程以及本地合作院校所提供的面对面辅导来完成2020年第二学期的课程。“对于不在重庆或哈尔滨的学生，他们将获得学校的旅行经费支持，从而得以有机会顺利前往相应的学习中心学习。”奥克兰大学相关负责人说。

据意大利教育中心协会中国区负责人介绍，意大利大学的新学年将于9月开始，各大学根据所在大区的疫情风险情况都出台了较为有利的措施，包括扩大线下授课教室的数量、线上线下混合授课方式等。值得一提的是，各学校还出资配备了现场教学（声乐、钢琴等专业）的物理隔离屏障以及其他防护设备。

据启德教育相关专家介绍，针对今年秋季入学的国际学生，加拿大多数院校采取网上授课模式，如多伦多大学等高校，哥伦比亚国际学院等中学都可以接受暂时无签证注册网课。部分大学也将秋季入学的硕士研究生课程开学时间顺延至2021年春季。

需做好哪些准备

无论纠结的过程怎样，对最终经过审慎决定仍坚持出国留学的中国学子来说，相比往年的留学准备，都需要迎接新的挑战。

海外院校在招生阶段作出的灵活调整，比如从学生签证、教学质量等方面推出的政策，确实让一些中国学子的留学计划得以继续。相关专家表示， 随着国外一些国家的疫情防控形势好转，又正值国内高考结束之时，留学申请人数会增多，同时海外院校推出的吸引国际学生的招生政策，也会导致留学申请增多。因此，为了应对有可能出现的留学申请扎堆，考生还需尽早开始留学申请准备。

在具体操作层面，启德教育相关专家建议，对不能办理签证的同学来说，可以在国内先上专业课或语言班线上课程，并及时关注签证政策后续变化；对于正在准备留学申请的同学来说，在密切关注相关国家与院校政策的同时，不妨利用这段时间参加线上科研项目，丰富学术经历，为留学申请积累背景、提高竞争力；此外，要随时关注雅思、托福等标准化考试及一些新型语言考试的信息变化并据之做出新的规划。

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接受高考成绩的海外院校

包括澳大利亚国立大学、悉尼大学、悉尼新南威尔士大学等澳大利亚知名院校在内，澳大利亚共有27所大学接受中国学生用高考成绩申请本科课程。

在新西兰，8所大学接受中国高考成绩用于本科课程的申请。这8所大学分别是奥克兰大学、奥塔哥大学、惠灵顿维多利亚大学、坎特伯雷大学、怀卡托大学、林肯大学、梅西大学、奥克兰理工大学。

以奥克兰大学为例，该校于2019年11月开始接受高考成绩，并将高考成绩用作本科学位学习的申请材料，但暂时对高考分数无硬性要求，具体将按照逐案分析的方式筛选申请者。除高考成绩外，非英语母语本科申请者需要提供英语能力的证明：要求为雅思6.0分及以上，其中各项不得低于5.5分；托福80分及以上，其中写作不低于21分。

而新西兰有的院校则对高考成绩有硬性要求，比如要求申请人的高考成绩达到其所在地划定的一本分数线。

澳大利亚和新西兰本科学制通常为3年。中国学生留学澳大利亚和新西兰，如果读本科，目前有几个途径：高考成绩直申本科、预科升本科（1年预科+3年本科）、国际大一升本科（1年国际大一+2年本科）、高中成绩申请本科等。

加拿大名校比较认可中国高考成绩，其中多伦多大学、 英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学、滑铁卢大学等要求高考分数高出申请人所在地划定的一本线30至40分以上，皇后大学、麦克马斯特大学、西安大略大学要求高考成绩在一本线左右。如果是理工科学生，雅思成绩6.5分可以获得名校的青睐，文科学生的雅思成绩则需要达到7分。但有些名校的热门专业要求学生雅思成绩达到7.5分。

申请加拿大名校本科，中国高中生可通过本科直录、本科双录、学院转学分、社区学院等多种方案来实现。

相关专家建议，计划留学加拿大读本科或硕士且目标定位于加拿大名校直录的学生，最好提前做好规划，在申请开通时间之前两年半开始做准备。（薛 梓）

(责编：郝孟佳、熊旭)