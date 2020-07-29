教育部印发中职学生资助工作指南 要求严格保护学生隐私

人民网北京7月29日电（孙竞）据教育部网站消息，教育部日前印发《中等职业学校学生资助工作指南》，强调资助系统应用单位和个人要严格执行国家信息安全等级保护和数据安全保密制度要求，严禁泄露、非法向他人提供资助信息。严格公示范围和内容防止信息泄露，保护学生隐私。

《指南》规定，拟资助学生名单应在学校内进行公示，公示期限不少于5个工作日。不得公示学生的身份证号码、银行卡号、联系电话、家庭住址等个人隐私及敏感信息；超过公示期限的信息应及时撤销。

根据《指南》，中等职业学校学生资助范围分为四类：一是国家资助，由中央统一设立的中等职业学校国家奖学金、国家助学金和免学费；二是地方政府资助，由地方政府出资设立的奖学金、助学金、学费减免等资助项目；三是学校资助，中等职业学校安排经费设立的奖助学金、学费减免、勤工助学和特殊困难补助等校内资助项目；四是社会资助，社会组织、群团组织、企业事业单位和个人等依法依规出资设立的资助项目。

《指南》要求，地方学生资助管理机构或中职学校应统一为享受国家助学金的学生办理中职资助卡，不得向学生收取卡费或押金等费用。国家助学金应通过中职资助卡及时、足额发放给学生。确因特殊情况无法办理中职卡的，须经省级学生资助管理部门批准后通过现金发放。国家奖学金应于每年12月31日前一次性发给获奖学生。坚决杜绝以实物或服务等形式抵顶或扣减资助资金；坚决杜绝跨学期发放资助资金；坚决杜绝代签代领、集中代管中职资助卡；坚决杜绝批量激活、集中提取中职资助卡中的资金。

(责编：孙竞、熊旭)