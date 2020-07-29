教育部“平安留学伴你行”系列活动在"云端"举办

人民网北京7月29日电（孙竞）7月25日，由教育部国际合作与交流司指导、教育部留学服务中心与中国银行联合主办的教育部“平安留学伴你行”系列活动启动仪式在"云端"成功举行。

活动旨在坚决落实党和国家对留学人员的关心关爱，丰富海外留学人员假期居家学习生活，展现当代留学人员“留学梦、报国志、平安行”的精神风貌，深入践行"平安留学、健康留学、文明留学、成功留学"理念。

据介绍，活动共分为三个项目：“留学那些事儿”，用文字记录和分享留学经历、心路历程、教育心得、励志故事等；“留学不一young”，用镜头立体展现海外留学人员精神面貌和个人风采；“留学有棋迹”，让留学人员在棋艺交流中增进友谊，共同感受、传承、弘扬中华传统文化。

教育部留学服务中心主任程家财表示，疫情发生以来，党和国家高度重视海外留学人员的身体健康和生命安全。为认真落实教育部各项抗疫举措，努力践行全心全意为留学人员服务的宗旨，教育部留学服务中心及时开通咨询热线，回应和解决留学生在疫情期间普遍关心的学历学位认证、回国就业创业等问题。

“截止7月15日，中心‘互联网+’在线服务平台已为171529名留学人员办理了国（境）外学历学位认证、就业派遣落户、人事档案调转等各项服务；及时通过中国留学网等平台发布数千个国内用人单位招聘留学人员信息；即时在线启动第15届“春晖杯”留学人员创新创业大赛，积极促进留学人员与国内招才引智机构、留学人员创业园、大学科技园、企业以及投资人进行“云对接”，为有回国创业意向的留学人员提供项目落地转化的机会。”程家财说。

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