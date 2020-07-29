国务院教督办督促推进城镇小区配套园治理工作

人民网北京7月29日电（孙竞）国务院教育督导委员会办公室28日召开城镇小区配套幼儿园治理工作会商推进会。会议指出，今年完成城镇小区配套园治理工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，是落实学前教育普及普惠目标的重要举措，既是一项具有特殊意义的惠民工程，更是一项重大政治任务。各地城镇小区配套园治理工作虽取得了积极进展，但工作进展不平衡，有的省份治理任务较重、工作进展缓慢，要进一步加大工作力度，确保按时完成治理任务。

会议强调，各地要进一步采取有力措施，加快推进治理工作。一是明确目标，强化收官意识。小区配套园治理是2020年重要的收官指标，各地要高度重视，对治理整改工作作出专门部署，不折不扣地完成收官任务。二是明确问题，强化各方责任。要分类梳理遗留问题，找准问题和症结，充分发挥各级治理领导小组的统筹协调作用，根据部门职责，明确牵头部门，分解任务、压实责任，拿出打攻坚战的气势和决心，形成有效工作合力。三是明确措施，强化治理实招。针对治理中的困难问题，要积极学习借鉴其他省份好的经验做法，结合本地实际，拿出实招硬招，采取强有力的措施，加快推动整改落实。四是明确时限，强化日常调度。要根据整改任务，倒排工期、集中调度，分类明确整改时限，逐县逐园明确完成时间节点，争取尽快提供普惠性学位，有效解决“入园难”“入园贵”问题。五是明确机制，强化督导问责。建立完善督导问责机制，进一步加大督查问责力度，对工作不力、进展缓慢的地方政府和有关部门及时约谈。对弄虚作假，搞假治理、假普惠的，要坚决严查。

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