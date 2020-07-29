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为创新驱动发展提供有力人才支撑——我国研究生教育发展综述

2020年07月29日10:06  来源：新华社
 
原标题：为创新驱动发展提供有力人才支撑——我国研究生教育发展综述

新华社北京7月28日电 题：为创新驱动发展提供有力人才支撑——我国研究生教育发展综述

研究生教育是培养高层次创新人才的主要途径，是应对全球人才竞争的基础布局，是实施创新驱动发展战略和建设创新型国家的重要基石。

从1949年研究生在学人数仅629人，到2020年这一数字将突破300万人，我国研究生教育快速发展，成为国家创新体系的重要组成部分，践行着“高端人才供给”和“科学技术创新”双重使命。

1963年，《高等学校培养研究生工作暂行条例（草案）》的出台，标志着我国研究生教育制度的初步建立。1981年，《中华人民共和国学位条例》正式施行，为我国研究生教育的进一步发展奠定了制度基础。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育事业，把优先发展教育事业摆在重要位置。2013年，《关于深化研究生教育改革的意见》发布，研究生教育启动全面深化改革，突出了服务需求、提高质量的共识，开启了向研究生教育强国迈进的新征程。

作为拔尖创新人才培养的主要途径，研究生教育如何主动服务国家战略需求，从有到优，从优到精，实现类型结构与培养质量的同步提升？

2014年，全国研究生教育质量工作会议召开，发布《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》，建立起学位授予单位、教育行政部门、学术组织、行业部门和社会机构共同参与的“五位一体”质量保障体系。

目前，我国已建立起涵盖111个一级学科和47个专业学位类别的学科体系，基本覆盖国民经济和社会发展的各个领域。

立德树人，是研究生教育的根本任务。近年来，思想政治教育逐渐融入研究生培养的各个环节，以黄大年、钟扬等为代表的一大批优秀导师不断涌现。

1990年，我国普通高校专任教师中，具有研究生学历教师的比例仅为19.6%，到2020年，这一比例已达64.1%，大大提高了教师队伍的整体素质。学术学位、专业学位研究生分类培养模式愈加完善，更加突出科教融合和产教融合培养，研究生招生数由2012年的不到59万人增加到2020年的110余万人，为社会主义现代化建设各行各业输出了大批高层次人才。

“嫦娥”飞天、航母下水、“蛟龙”入海……通过不断改革发展，我国研究生教育事业构筑起拔尖创新人才培养的高地，大大提升了对经济社会发展的支撑和引领能力。

“双一流”建设引领性工程启动后，确定首批一流大学建设高校42所、一流学科建设高校95所，搭建了人才培养的一流平台。随着建设进程的加速，若干学科进入世界一流行列，各地各校百舸争流，一大批拔尖人才、应用复合型人才如雨后春笋般涌现。

作为研究生培养主体的普通高校，承担了全国60%以上的基础研究工作和“973项目”等国家重大科研任务。研究生参与高水平科研项目比重逐年上升。2018年，国家自然科学基金面上项目的人员组成中，在学研究生占比超过50%，研究生已成为我国科研创新活动的重要参与者和贡献者。

坚持立足国情办研究生教育，是中国特色研究生教育制度的一大优势。这不仅体现在治理体系建设上，更渗透在具体办学实践中：

——为不断对接服务经济社会发展需求，学位授权点实施动态调整，6年来，共撤销学位点1675个，增列学位点1064个，优化了人才培养结构，有力支撑了行业和地区发展。

——为培养服务社会急需的复合型、应用型人才，临床医学专业学位研究生以“5+3”培养模式，实现了与住院医师规范化培训的有机衔接，毕业即可成为合格的临床医生。

——“科技小院”将实验室建在乡下田间，研究生长期驻守在农村和生产第一线，服务地方和乡村发展，目前全国已建立科技小院120多个，为打赢脱贫攻坚战贡献了智慧和力量。

与祖国同行，我国研究生教育走过了从小到大、快速发展之路，实现了自主培养高层次人才的战略目标。

截至2019年，52个国家和地区与我国签署了相互承认学位学历协议。境外研究生培养项目的覆盖面和影响力不断扩大，若干所高校走出国门到海外创办分校，硕士及以上层次中外合作办学机构与项目达260多个。我国高校与国际一流高校在研究生教育间的差距逐渐缩小，研究生教育的国际影响力和吸引力显著提高。

(责编：孙竞、熊旭)
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