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师德表现将作为职称评审首要条件 高校教师怎么看？

2020年07月29日08:55  来源：科技日报
 
原标题：师德表现将作为职称评审首要条件 高校教师怎么看？

　　职称评审重师德 高校教师怎么看

　　教育部网站7月27日公布，人力资源社会保障部和教育部共同研究起草了《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)，目前正在向社会公开征求意见。征求意见稿明确，将师德表现作为教师职称评审的首要条件，克服唯学历、唯资历、唯“帽子”、唯论文、唯项目等倾向。

　　其中将师德表现作为教师职称评审的首要条件，并提到不以SCI论文作为前置条件，不简单把论文、专利等作为限制性条件，那么对此高校教师如何看？此次改革将给他们带来哪些影响？对科研和学术研究的积极性是否也会有影响？日前，科技日报记者采访了相关人士。

　　究竟培养什么样的“好老师”才能以德育德

　　近日，教育部公开曝光8起违反教师职业行为十项准则典型问题，引起了网友广泛关注。在此之前，征求意见稿明确将师德表现作为教师职称评审的首要条件，那么师德表现真的那么重要吗？

　　爱因斯坦曾说过：“使学生对教师尊敬的唯一源泉在于教师的德和才。”

　　在教育生活中，为达成育人目标，需要开发各类资源，其中良好的师德师风具有特殊意义，既是育德立德的关键资源，也是推进五育并举、育人树人的保障性资源，成为最有力的教育资源之一。

　　“师德也是教师职业操守之一，是高校教师应该要有的品质，但是最核心的问题是高校怎么去考评师德。”四川农业大学动物科技学院教授李志琼说，为此我们需要思考，究竟培养什么样的“好老师”才能以德育德？

　　例如，现在不少高校采用学生对教师进行评价的方式，这种评教方法李志琼认为较为片面。“举一个很简单的例子，我对学生严格要求，那么一部分学生可能觉得你要求高、为难他，最后老师的评教效果并不是很好。所以说该怎么去考评师德才是最核心的目标，作为教师职称制度的一个首要条件，我觉得这个更是必要条件。”

　　把论文、专利等作为限制性条件不合适

　　“过去倡导要有科研教学环境，减少对科研创新和学术活动的直接干预、营造浓厚学术氛围等要求。所以，高校会对教师提出完成教育任务，在一定程度上一定要有科研，就形成了一种趋势。”李志琼说，一方面教师把科研做好了以后，能把一些新的东西在课堂上传递给学生，从而对学生有所启迪或影响，也许会影响学生将来的研究方向；但另一方面，一些高校老师以教学为主，自己没有做出科研成果，没有发表论文，对评职称有所影响，这种情况也是有的，所以确实不应该把论文、专利等作为限制性条件。

　　李志琼认为，虽然过去把论文、专利等作为限制性条件不合适，但也不能绝对排除。“如果高校老师脱离了科研、论文，纯粹用师德去衡量好坏，那就无法去量化一些指标，或者说这些量化的指标就不一定很准确了。”

　　此外，不以SCI论文作为前置条件，不简单把论文、专利等作为限制性条件，会不会影响对科研和学术研究的积极性呢？

　　“高校教师职称是与收入直接挂钩的，随着评价标准的转变，如果未来把论文、专利等条件排除在外，我个人觉得会影响部分高校教师对科研和学术研究的积极性。”李志琼说。

　　李 迪 本报记者 盛 利

(责编：郝孟佳、熊旭)
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