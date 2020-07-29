人民网>>教育>>滚动新闻

中国教育“线上迁徙”：学生家长教师角色重新定义

2020年07月29日08:42  来源：中国青年报
 
原标题：中国教育“线上迁徙”：学生家长教师角色重新定义

　　互联网给重构教育带来契机

　　中国教育的“线上迁徙”

　　突如其来的新冠肺炎疫情让中国教育被迫转到线上，开始了一次“史无前例、世无前例”的大规模在线教育实战演练。数十万所学校、2.8亿学生、1700万教师走上一条他们完全没有走过的路——暂时脱离现实课堂的在线教学之路，这也是中国教育史上前所未有的“线上大迁徙”。

　　在这场“迁徙”中，学生、家长、教师的角色正在发生着深刻而不可逆的变化，需要重新去定义。

　　一场阵地战正在打响

　　武汉宣布封城后，2月6日，为保障全国高校在线教学的网络畅通，中国教育和科研计算机网(CERNET)连夜向全体用户发出了一封信，宣布进入战时保障状态，并向接入高校承诺：疫情期间根据学校需要升级带宽。截至今年6月，CERNET已经为近500所高校升级带宽超过200G。

　　然而，虽然当前我国行政村的光纤和4G的覆盖率都已超过98%，农村及偏远地区学校网络接入条件不断改善，但盲点依然存在。没有互联网基础设施，在线教学就是空中楼阁。

　　疫情暴发后，家住西藏昌都市，就读于江苏食品药品职业技术学院的斯朗巴珍在开学上网课时，只能爬到雪山山顶才能收到网络信号。在学校和《中国青年报》等媒体的联动下，中国移动西藏公司昌都分公司连夜开工迅速建成一座新基站，斯朗巴珍得以在家上网课。

　　如果说通信网络是这次实战中寸土必争的阵地，那么教学平台就是先进趁手的武器。

　　疫情期间，钉钉、雨课堂、学习通、腾讯会议等师生耳熟能详的在线平台，其用户都得到爆发式增长。其中，雨课堂用户增长了2600万，覆盖超过6000个院校机构；钉钉用户截至3月31日已经突破3亿，疫情期间支持全国14万所学校在线上课。

　　教育部在线教育研究中心秘书长汪潇潇认为，在线教学平台用户的快速增长是挑战也是机遇，这会带来这些平台持续扩容，并根据实际情况特别是在线教学情况的需求实现功能的快速迭代，持续创新。

　　此外，丰富的教育资源是在线教学实战中源源不断的弹药。然而，虽然有大量的在线课程对线上复课进行有效支撑，但线上教学对实操类课程是一个巨大挑战。渤海船舶职业学院两年前有感于实训场地等的匮乏，利用VR技术自主研发建设了虚拟实训室，搭建了混合式理实一体化教学环境。不少高校、职校也表示，要加强对虚拟仿真实验、实训课程项目和资源的开发。

　　在线教，是重构而不是“搬家”

　　在疫情期间，并非所有教师都能游刃有余的上网课，甚至很多教师连最基本的在线教学技能都不掌握。

　　根据清华大学今年2月初的一个摸底统计，2600位教师中不到20%的教师能熟练掌握基本在线教学技能，教师普遍对于是否能够开展高质量在线教学存在较强的焦虑感。清华大学为此组建了覆盖几乎所有学科、有着丰富网络教学经验的15名教师组成的临时专家组，负责给全校教师进修辅导。

　　不但学校在行动，很多有在线教学经验的教师也打破学段的界限，通过信息化手段将自己的教学经验传授给其他教师，形成了教师之间的互帮互助。

　　上海交通大学慕课负责人余建波是国内最早接触慕课的教师之一。几年前，他做了一个公众号，经常分享自己在线学习的经验。今年春节过后，他的后台粉丝数在20天之内就增长了3万多，文章平均阅读量急速增长。2月10日，他发布在公众号上的《如何快速制作视频课件(PPT、WPS、Keynote)》的文章，阅读量达到10万+。

　　除了公众号，节后余建波还就“如何结合平台开展线上混合式教学”等问题作专题在线直播，帮助全国教师为“停课不停教”做好准备。他觉得，直播课不等于传统课堂的搬家，需要重新设计课程，让学生在直播中能够与老师互动。

　　经过几个月的磨合，一项高校在线教学调查结果显示：超过80%的教师对在线教学抱有信心，并愿意在疫情后继续开展在线教学或混合式教学。而基础教育、职教的老师对于在线教学的兴趣也有了明显的提升。

　　“数月以来，许多教师经历了从抵触，到尝试，经历失败，最终顺利开展在线教学的历程。这对中国的广大教师来说是一个在线教学的启蒙运动。”清华大学电机系教授于歆杰表示。

　　互联网给重构教育带来了前所未有的契机，疫情则是一次加速器，但仍然需要中国教师从技能、意识到理念实现一场真正意义上的思想革命，才有望重塑崭新的教育形态与模式。

　　在线学，由自律走向自立

　　“上网课想划水”曾一度出现在微博热搜上。教室上课处于他律的状态中，而网课需要自律。学生的自律性，是“停课不停学”启动时社会普遍担心的问题。通过这几个月的在线学习实验，人们感受到学生自制力方面的提升。

　　厦门大学化学化工学院化学生物学系2017级学生赵梓润，这半年都在河北石家庄居家学习。他表示，刚开始有点不适应，越往后越感觉因为减少了通勤、不用顾忌熄灯时间等，反而可以更好地安排自己的生活和学习，这也是不少同学的共识。

　　相较而言，自律问题在中小学生身上比较突出。在这方面，武汉市东西湖区吴家山第二中学英语老师舒敏应该很有发言权，这位有22年教龄的初中老师有一个上初中的孩子，在疫情最初的几个月里，她始终与孩子在家中，各上各的课。

　　“一是没想到，不太相信网课质量的我，竟然也会给学生在线上课；二是没想到，上手后反而越来越喜欢这种教学模式了。”当舒敏回归母亲角色时，她曾担心孩子会被网上乱七八糟的内容吸引走神。通过与其他家长交流，她认为，为人父母，必须要以身作则，并认真负起监督和辅学责任，未成年人的自制力要慢慢培养。

　　云考试、云答辩、云毕业、云就业……由于疫情产生的“蝴蝶效应”，正使得教育在云端渐成体系。

　　记者 叶雨婷

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved