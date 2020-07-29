原标题：中国教育“线上迁徙”：学生家长教师角色重新定义

互联网给重构教育带来契机

中国教育的“线上迁徙”

突如其来的新冠肺炎疫情让中国教育被迫转到线上，开始了一次“史无前例、世无前例”的大规模在线教育实战演练。数十万所学校、2.8亿学生、1700万教师走上一条他们完全没有走过的路——暂时脱离现实课堂的在线教学之路，这也是中国教育史上前所未有的“线上大迁徙”。

在这场“迁徙”中，学生、家长、教师的角色正在发生着深刻而不可逆的变化，需要重新去定义。

一场阵地战正在打响

武汉宣布封城后，2月6日，为保障全国高校在线教学的网络畅通，中国教育和科研计算机网(CERNET)连夜向全体用户发出了一封信，宣布进入战时保障状态，并向接入高校承诺：疫情期间根据学校需要升级带宽。截至今年6月，CERNET已经为近500所高校升级带宽超过200G。

然而，虽然当前我国行政村的光纤和4G的覆盖率都已超过98%，农村及偏远地区学校网络接入条件不断改善，但盲点依然存在。没有互联网基础设施，在线教学就是空中楼阁。

疫情暴发后，家住西藏昌都市，就读于江苏食品药品职业技术学院的斯朗巴珍在开学上网课时，只能爬到雪山山顶才能收到网络信号。在学校和《中国青年报》等媒体的联动下，中国移动西藏公司昌都分公司连夜开工迅速建成一座新基站，斯朗巴珍得以在家上网课。

如果说通信网络是这次实战中寸土必争的阵地，那么教学平台就是先进趁手的武器。

疫情期间，钉钉、雨课堂、学习通、腾讯会议等师生耳熟能详的在线平台，其用户都得到爆发式增长。其中，雨课堂用户增长了2600万，覆盖超过6000个院校机构；钉钉用户截至3月31日已经突破3亿，疫情期间支持全国14万所学校在线上课。

教育部在线教育研究中心秘书长汪潇潇认为，在线教学平台用户的快速增长是挑战也是机遇，这会带来这些平台持续扩容，并根据实际情况特别是在线教学情况的需求实现功能的快速迭代，持续创新。

此外，丰富的教育资源是在线教学实战中源源不断的弹药。然而，虽然有大量的在线课程对线上复课进行有效支撑，但线上教学对实操类课程是一个巨大挑战。渤海船舶职业学院两年前有感于实训场地等的匮乏，利用VR技术自主研发建设了虚拟实训室，搭建了混合式理实一体化教学环境。不少高校、职校也表示，要加强对虚拟仿真实验、实训课程项目和资源的开发。

在线教，是重构而不是“搬家”

在疫情期间，并非所有教师都能游刃有余的上网课，甚至很多教师连最基本的在线教学技能都不掌握。

根据清华大学今年2月初的一个摸底统计，2600位教师中不到20%的教师能熟练掌握基本在线教学技能，教师普遍对于是否能够开展高质量在线教学存在较强的焦虑感。清华大学为此组建了覆盖几乎所有学科、有着丰富网络教学经验的15名教师组成的临时专家组，负责给全校教师进修辅导。

不但学校在行动，很多有在线教学经验的教师也打破学段的界限，通过信息化手段将自己的教学经验传授给其他教师，形成了教师之间的互帮互助。

上海交通大学慕课负责人余建波是国内最早接触慕课的教师之一。几年前，他做了一个公众号，经常分享自己在线学习的经验。今年春节过后，他的后台粉丝数在20天之内就增长了3万多，文章平均阅读量急速增长。2月10日，他发布在公众号上的《如何快速制作视频课件(PPT、WPS、Keynote)》的文章，阅读量达到10万+。

除了公众号，节后余建波还就“如何结合平台开展线上混合式教学”等问题作专题在线直播，帮助全国教师为“停课不停教”做好准备。他觉得，直播课不等于传统课堂的搬家，需要重新设计课程，让学生在直播中能够与老师互动。

经过几个月的磨合，一项高校在线教学调查结果显示：超过80%的教师对在线教学抱有信心，并愿意在疫情后继续开展在线教学或混合式教学。而基础教育、职教的老师对于在线教学的兴趣也有了明显的提升。

“数月以来，许多教师经历了从抵触，到尝试，经历失败，最终顺利开展在线教学的历程。这对中国的广大教师来说是一个在线教学的启蒙运动。”清华大学电机系教授于歆杰表示。

互联网给重构教育带来了前所未有的契机，疫情则是一次加速器，但仍然需要中国教师从技能、意识到理念实现一场真正意义上的思想革命，才有望重塑崭新的教育形态与模式。

在线学，由自律走向自立

“上网课想划水”曾一度出现在微博热搜上。教室上课处于他律的状态中，而网课需要自律。学生的自律性，是“停课不停学”启动时社会普遍担心的问题。通过这几个月的在线学习实验，人们感受到学生自制力方面的提升。

厦门大学化学化工学院化学生物学系2017级学生赵梓润，这半年都在河北石家庄居家学习。他表示，刚开始有点不适应，越往后越感觉因为减少了通勤、不用顾忌熄灯时间等，反而可以更好地安排自己的生活和学习，这也是不少同学的共识。

相较而言，自律问题在中小学生身上比较突出。在这方面，武汉市东西湖区吴家山第二中学英语老师舒敏应该很有发言权，这位有22年教龄的初中老师有一个上初中的孩子，在疫情最初的几个月里，她始终与孩子在家中，各上各的课。

“一是没想到，不太相信网课质量的我，竟然也会给学生在线上课；二是没想到，上手后反而越来越喜欢这种教学模式了。”当舒敏回归母亲角色时，她曾担心孩子会被网上乱七八糟的内容吸引走神。通过与其他家长交流，她认为，为人父母，必须要以身作则，并认真负起监督和辅学责任，未成年人的自制力要慢慢培养。

云考试、云答辩、云毕业、云就业……由于疫情产生的“蝴蝶效应”，正使得教育在云端渐成体系。

记者 叶雨婷

(责编：郝孟佳、熊旭)