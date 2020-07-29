原标题：报录比23：1！这里的大学毕业生为何闷头“扎”向基层？

“说实话，一开始我也不知道这个岗位具体是做什么的，但刚毕业，总想做点能够体现个人价值的事。”在福建省厦门市湖里区的金山社区，已经进入社区党委工作的“90后”社区干部娄文博一边忙着整理社区台账，一边回答记者的提问。

2015年，娄文博从长江大学计算机科学专业毕业后，放弃了去互联网行业的工作机会，转而回到老家福建，在招聘网站上报考了“非公党建指导员”的岗位。

那一年，厦门第一次按社区工作者的身份待遇面向全社会招录“非公党建指导员”。岗位刚问世便得到了很高的关注度，这个指导员是做什么的？可以给基层带来哪些改变？待遇和未来发展空间怎么样？

“一开始，我们也做了不少解释和引导工作，”中共厦门市委组织部副部长、市委非公企业和社会组织工委书记曾丽娟告诉记者，“在基层调研中我们发现，不少非公企业和社会组织对党建工作存在需求，而一批大学毕业生也希望到基层历练，这也是设立这个岗位的初衷。”

虽然没有先例可循，但是娄文博和第一批“指导员们”并没有因此畏难，反而摸索出一套可复制、可传承的实践经验。“街道里的非公组织数量多、门类杂，有的企业基层党组织长期处于缺位状态，这正是我们要下功夫的地方。”娄文博说，在街道、社区两级党组织的支持下，他们一户一户进企业宣讲政策，手把手帮助成立党支部。

对于指导员们，厦门市委组织部会组织各用人单位按照岗位职责清单，定期进行照单定量考评。“完成基本指标的合格，超额完成的优秀或者良好，没完成的不合格。” 厦门市委非公办主任郭泽鹏说，指导员的收入和评先评优与考核结果直接关联，以保证各项工作都能精准落实到位。

“这份工作让我重新认识到自己对于社会的价值所在。”与娄文博一样，石清玲也于2015年加入“非公党建指导员”的行列，现在她已经通过考核选拔，被推荐进入厦门信息集团党群办工作。

彼时，适逢开展党员组织关系集中排查，对与党组织失去联系党员进行规范管理。“不是我不想转组织关系，而是工作以后根本不知道组织关系可以转到哪里去。”刚接手工作不久，石清玲就接到不少这样的求助电话。“我们几个小伙伴商量了下，就决定靠前服务，帮助辖区内所有空挂和失联党员办好组织关系转接。”石清玲所在团队排查了辖区内200余名党员，19名失联党员和34名空挂党员完成组织关系转接。

“指导员们在基层发光发热的同时，我们也为他们预留了丰富的晋升渠道。” 郭泽鹏介绍说，对于表现优秀、通晓基层情况的指导员，可推荐其进入社区“两委”班子或遴选进入国企党办。截至目前，厦门全市已有17名指导员被安排到社区担任主干或副书记，20名拟作为明年社区组织换届选举后备干部。同时，也有18名指导员进入市属国企、13名指导员进入区属国企党办工作。

记者从厦门市委组织部了解到，厦门今年面向全社会招录61名“非公党建指导员”，已有超过1400名大学毕业生报考该岗位，报录比达到23：1。同时，厦门注重将这一成功经验移植复制到其他党建领域，今年还首次面向农村、社区招录299名党建指导员，推行“一村居一大学生计划”，让年轻力量在基层党建阵地生根发芽。（记者颜之宏）

(责编：郝孟佳、熊旭)