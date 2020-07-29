人民网>>教育

2020高校招生系列报道——《招办主任来了》

湖南大学：新增3个本科专业 推出6个特色培养实验班

2020年07月29日15:37  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月29日电（李依环）当前，全国各地已陆续启动2020年高考招生录取工作。日前，湖南大学招生办公室主任陈沅灵接受人民网专访，对学校2020年招生政策、招录计划等话题作了系统解读。

陈沅灵介绍，湖南大学坐落在中国历史文化名城长沙，位于湘江之滨、岳麓山下，历来享有“千年学府，百年名校”之誉。湖大是教育部直属的全国重点综合性大学，也是国家“世界一流大学建设高校”。独特的历史、独特的环境、独特的氛围，造就了湖南大学独具特色的校园文化。

湖南大学招生办公室主任陈沅灵（学校供图）

人民网：今年湖南大学在招生计划、招生政策上有何变化或重要亮点？

陈沅灵：2020年，我校招生总计划5050人维持不变，各省招生计划总数维持稳定，优势专业及考生报考率高的专业投放计划数也基本保持稳定。

在招生专业方面的主要变化，可以概括为“2+3+6”：

“2”指人文科学试验班、理科试验班继续面向全国招生。人文科学试验班学生可分流至历史学、汉语言文学专业，理科试验班学生可分流至化学、环境科学、生物技术专业。两个试验班将采用全程导师制。

“3”指2020年我校新增3个本科专业，分别为“机器人工程”“精算学”“数据科学与大数据技术”专业。其中“机器人工程”“精算学”直接面向高考招生，“数据科学与大数据技术”按计算机科学与技术大类招生，第4学期末可选择分流专业。

“6”指今年新增6个特色培养实验班。其中计算机科学与技术（拔尖实验班）、计算机科学与技术（人工智能班）、国际经济与贸易（实验班）直接面向高考招生，工程力学（力学实验班）、机械设计制造及其自动化（智能制造实验班）、车辆工程（智能网联汽车实验班）入校后进行选拔和分流。6个实验班都立足专业前沿，注重实践训练，志在培养专业领军人才。

人民网：学校的特色专业情况如何？请您给考生和家长简要介绍一下。

陈沅灵：我校共有7个学科ESI（基本科学指标）排名居全球前1%，分别是化学、工程学、材料科学、物理学、生物与生物化学、环境生态学、计算机科学，其中工程学、化学学科排名居全球前1‰。工程学学科覆盖的本科招生专业中，机械类、土木类、电气工程及其自动化、环境科学与工程类等专业都是非常强势的。

建筑学专业具有深厚的办学历史，专业实力雄厚，在学科排名中位于全国前列。工业设计专业是国家级特色专业，设计艺术学院是全国成立最早的设计艺术学院之一，被美国《商业周刊》评为全球60所最佳设计艺术学院之一。

财经与管理类专业人才培养独具特色，在社会上享受“金融黄埔”的美誉，我校财经与管理类本科专业包括金融学类、工商管理、会计学、统计学类、国际经济与贸易、经济学类等均面向全国招生。

历史学专业是岳麓书院唯一的本科生招生专业，立足当代高等教育发展的实际，充分挖掘传统书院教育资源，实施了颇具特色的全方位、多层次育人的本科生导师制，在高校人才培养模式改革中引人瞩目。

人民网：今年湖大的招生录取工作主要有哪些特点？

陈沅灵：我校在整体专业录取上有“专业类+专业招生”“出档不退档”“无专业级差”三个特点。

第一，实施“专业类+专业招生。2020年本科专业按8个专业类、39个专业(含3个专业方向)、2个试验班招生。专业类（专业）招生的学生，入学后第一、二学年按招生专业类（专业）培养，第4学期末（部分第2学期末）进行专业分流（或转专业），可在招生专业类（专业）所覆盖的专业中自主选择专业学习。

第二，承诺出档不退档。在普通类招生录取过程中，对于平行志愿省份已经出档的考生，只要服从专业调剂，我校不退档予以录取。

第三，不设置专业级差。符合湖南大学录取标准的考生，我校按照实考分排队顺序进行录退。根据考生填报专业志愿的具体情况，无专业志愿分数级差，确定录取专业。

人民网：当前，全国各地已陆续进入考生志愿填报阶段，这方面您对考生有什么建议？

陈沅灵：在志愿填报上，首先欢迎大家积极报考湖南大学。对于如何规避报考风险，尤其是有意报考湖大的考生，我想分享以下几点建议：

首先，应尽快了解自己所处分数段的位置、该分数段以上的考生人数、学校当年的招生计划数、往年的招生计划数和实际录取数。报考期间，建议各位考生在关注湖南大学招生信息网，我校将公布各省招生组老师的联系方式，考生可以直接与各省招生组老师保持紧密联系，这将为考生科学合理填报湖南大学志愿提供有效的帮助。

实行平行志愿以来，考生报考我校的人数、分数段分布都处于科学合理的状态，没有出现少数高校出现的扎堆或断档等不良局面，往年数据对考生来说，可以作为比较可信的的参考。相对来说，减少了落榜的风险性。

承诺报考我校的考生投档到我校，且服从专业调剂，我校保证不退档，这将为考生被顺利录取提供保障。特别想说的是，我校专业设置合理，基本上没有大家所谓的“冷、偏”专业，考生可以按照自己的兴趣和发展规划等选择专业。

人民网：请您再向考生和家长推介一下湖南大学。

陈沅灵：作为历史悠久的高等学府之一，湖南大学有最优美的大学环境，最开放的大学校园，我想这三个方面向各位考生和家长推介：

第一，湖南大学是有着悠久历史的高等学府。公元976年，湖大先贤创立岳麓书院，位列古代四大书院之首；1926年，正式定名湖南大学；1937年，湖南大学成为10余所国立大学之一；1950年，毛泽东主席亲笔为湖南大学题写了校名；1978年，湖南大学位列全国重点大学；从古代书院到现代大学，千年学府，弦歌不绝，今天的湖南大学直属教育部，是国家“世界一流大学建设高校”。

第二，湖南大学有最优美的校园环境。湖南大学国家5A级风景区岳麓山核心景区，学校校园东临湘江、西倚麓山、南依天马山、北向凤凰山。我们把岳麓山当作后花园，把湘江当作中流击水之地，把岳麓书院当作精神家园，造就了“智者乐水，仁者乐山”、人文与自然深度完美结合的校园环境，这样的校园也被中国地理杂志评选为“最具诗情画意”的校园。

第三，湖南大学有最开放的大学校园。一是环境开放。湖南大学是真正意义上没有围墙的大学，没有围墙让我们可以心胸更开阔，视野更高远，这也造就了湖大人敢为人先的精神特质。二是办学开放。学校与世界上160余所高校和科研机构建立了合作与交流关系，招收了来自108个国家和地区的各类留学生，并建有学生海外实习基地，近2000名学生赴国(境)外合作院校交流学习或联合培养。

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved