湖南大学：新增3个本科专业 推出6个特色培养实验班

人民网北京7月29日电（李依环）当前，全国各地已陆续启动2020年高考招生录取工作。日前，湖南大学招生办公室主任陈沅灵接受人民网专访，对学校2020年招生政策、招录计划等话题作了系统解读。

陈沅灵介绍，湖南大学坐落在中国历史文化名城长沙，位于湘江之滨、岳麓山下，历来享有“千年学府，百年名校”之誉。湖大是教育部直属的全国重点综合性大学，也是国家“世界一流大学建设高校”。独特的历史、独特的环境、独特的氛围，造就了湖南大学独具特色的校园文化。

湖南大学招生办公室主任陈沅灵（学校供图）

人民网：今年湖南大学在招生计划、招生政策上有何变化或重要亮点？

陈沅灵：2020年，我校招生总计划5050人维持不变，各省招生计划总数维持稳定，优势专业及考生报考率高的专业投放计划数也基本保持稳定。

在招生专业方面的主要变化，可以概括为“2+3+6”：

“2”指人文科学试验班、理科试验班继续面向全国招生。人文科学试验班学生可分流至历史学、汉语言文学专业，理科试验班学生可分流至化学、环境科学、生物技术专业。两个试验班将采用全程导师制。

“3”指2020年我校新增3个本科专业，分别为“机器人工程”“精算学”“数据科学与大数据技术”专业。其中“机器人工程”“精算学”直接面向高考招生，“数据科学与大数据技术”按计算机科学与技术大类招生，第4学期末可选择分流专业。

“6”指今年新增6个特色培养实验班。其中计算机科学与技术（拔尖实验班）、计算机科学与技术（人工智能班）、国际经济与贸易（实验班）直接面向高考招生，工程力学（力学实验班）、机械设计制造及其自动化（智能制造实验班）、车辆工程（智能网联汽车实验班）入校后进行选拔和分流。6个实验班都立足专业前沿，注重实践训练，志在培养专业领军人才。

人民网：学校的特色专业情况如何？请您给考生和家长简要介绍一下。

陈沅灵：我校共有7个学科ESI（基本科学指标）排名居全球前1%，分别是化学、工程学、材料科学、物理学、生物与生物化学、环境生态学、计算机科学，其中工程学、化学学科排名居全球前1‰。工程学学科覆盖的本科招生专业中，机械类、土木类、电气工程及其自动化、环境科学与工程类等专业都是非常强势的。

建筑学专业具有深厚的办学历史，专业实力雄厚，在学科排名中位于全国前列。工业设计专业是国家级特色专业，设计艺术学院是全国成立最早的设计艺术学院之一，被美国《商业周刊》评为全球60所最佳设计艺术学院之一。

财经与管理类专业人才培养独具特色，在社会上享受“金融黄埔”的美誉，我校财经与管理类本科专业包括金融学类、工商管理、会计学、统计学类、国际经济与贸易、经济学类等均面向全国招生。

历史学专业是岳麓书院唯一的本科生招生专业，立足当代高等教育发展的实际，充分挖掘传统书院教育资源，实施了颇具特色的全方位、多层次育人的本科生导师制，在高校人才培养模式改革中引人瞩目。

人民网：今年湖大的招生录取工作主要有哪些特点？

陈沅灵：我校在整体专业录取上有“专业类+专业招生”“出档不退档”“无专业级差”三个特点。

第一，实施“专业类+专业”招生。2020年本科专业按8个专业类、39个专业(含3个专业方向)、2个试验班招生。专业类（专业）招生的学生，入学后第一、二学年按招生专业类（专业）培养，第4学期末（部分第2学期末）进行专业分流（或转专业），可在招生专业类（专业）所覆盖的专业中自主选择专业学习。

第二，承诺出档不退档。在普通类招生录取过程中，对于平行志愿省份已经出档的考生，只要服从专业调剂，我校不退档予以录取。

第三，不设置专业级差。符合湖南大学录取标准的考生，我校按照实考分排队顺序进行录退。根据考生填报专业志愿的具体情况，无专业志愿分数级差，确定录取专业。

人民网：当前，全国各地已陆续进入考生志愿填报阶段，这方面您对考生有什么建议？

陈沅灵：在志愿填报上，首先欢迎大家积极报考湖南大学。对于如何规避报考风险，尤其是有意报考湖大的考生，我想分享以下几点建议：

首先，应尽快了解自己所处分数段的位置、该分数段以上的考生人数、学校当年的招生计划数、往年的招生计划数和实际录取数。报考期间，建议各位考生在关注湖南大学招生信息网，我校将公布各省招生组老师的联系方式，考生可以直接与各省招生组老师保持紧密联系，这将为考生科学合理填报湖南大学志愿提供有效的帮助。

实行平行志愿以来，考生报考我校的人数、分数段分布都处于科学合理的状态，没有出现少数高校出现的扎堆或断档等不良局面，往年数据对考生来说，可以作为比较可信的的参考。相对来说，减少了落榜的风险性。

承诺报考我校的考生投档到我校，且服从专业调剂，我校保证不退档，这将为考生被顺利录取提供保障。特别想说的是，我校专业设置合理，基本上没有大家所谓的“冷、偏”专业，考生可以按照自己的兴趣和发展规划等选择专业。

人民网：请您再向考生和家长推介一下湖南大学。

陈沅灵：作为历史悠久的高等学府之一，湖南大学有最优美的大学环境，最开放的大学校园，我想这三个方面向各位考生和家长推介：

第一，湖南大学是有着悠久历史的高等学府。公元976年，湖大先贤创立岳麓书院，位列古代四大书院之首；1926年，正式定名湖南大学；1937年，湖南大学成为10余所国立大学之一；1950年，毛泽东主席亲笔为湖南大学题写了校名；1978年，湖南大学位列全国重点大学；从古代书院到现代大学，千年学府，弦歌不绝，今天的湖南大学直属教育部，是国家“世界一流大学建设高校”。

第二，湖南大学有最优美的校园环境。湖南大学国家5A级风景区岳麓山核心景区，学校校园东临湘江、西倚麓山、南依天马山、北向凤凰山。我们把岳麓山当作后花园，把湘江当作中流击水之地，把岳麓书院当作精神家园，造就了“智者乐水，仁者乐山”、人文与自然深度完美结合的校园环境，这样的校园也被中国地理杂志评选为“最具诗情画意”的校园。

第三，湖南大学有最开放的大学校园。一是环境开放。湖南大学是真正意义上没有围墙的大学，没有围墙让我们可以心胸更开阔，视野更高远，这也造就了湖大人敢为人先的精神特质。二是办学开放。学校与世界上160余所高校和科研机构建立了合作与交流关系，招收了来自108个国家和地区的各类留学生，并建有学生海外实习基地，近2000名学生赴国(境)外合作院校交流学习或联合培养。

(责编：李依环、熊旭)