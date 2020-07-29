海归设计师：我们将“美”变成现实

刘翀（右一）与同事在一起。

李楚君近照

随着国内设计与时尚行业的发展，大众对设计的认知逐渐增强，审美能力与对设计价值的认可度也在不断提升。在这样的背景下，越来越多的海归设计师选择组建团队回国创业，李楚君与刘翀就是其中两位。回国几年来，对于创业她们有不少心里话想说。

家装设计：

一间房子 背后是一个家的梦想

李楚君毕业于美国南加州大学建筑系，在美国留学7年。2015年回国后，从建筑事务所的一名室内设计师，再到回广州创立家装品牌与装饰公司，她已在设计这条路上追梦12年。

无论是家庭装修设计、珠宝设计还是服装设计，设计师对于外行人来说，是一份有趣、新颖、小众的行业。但李楚君表示，有人认为家装设计师是一份不错又“清闲”的工作，但其实，除了当设计师之外，她还需要同时扮演网店客服、“包工头”、视频博主等角色。

家装行业与客户的沟通非常重要。刚入行时，她经常会收到客户的抱怨，信息“轮番轰炸”，她需要调整自己的心态，耐心解决问题，有时甚至需要与客户全家成员都进行沟通，征求所有人的意见。

有时，夏天最热的时候，李楚君成了“包工头”。家装设计需要实地考察，顶着烈日，一遍遍与施工人员沟通项目细节。疫情期间，一些工地受影响不能开工，李楚君又变成了视频博主，在各大社交平台分享公司案例，通过网络渠道增加公司和品牌知名度。“网络打破了区域界限，但是家装行业有很强的区域性，如何在打开品牌知名度之后吸引到更多客户，我们还在探索中。”李楚君说。

从传统的设计公司到如今年轻的家装品牌，李楚君认为，家装设计其实不需要特别多华丽的装饰，但是要实用、耐用、高性价比，也要十分注重细节。在项目实施过程中，有些客户会因为李楚君太年轻而因此怀疑她是否能担当重任，但她总会用自己的方式使客户信服和满意。与此同时，创业的过程也在影响着李楚君的处事风格，面对用户有时提出的一些并不合理的要求，她的态度也逐渐从强硬变为理解和尽力沟通。在她看来，大家的最终目标是一样的，那就是拆解问题、一步步实现规划，而这离不开彼此的尊重与理解。

服装设计：

几件衣衫 憧憬的是美好生活

对刘翀而言，选择服装设计这条路是偶然却又必然。她毕业于湖北师范大学学前教育专业，之后前往美国深造。2013年，在美国纽约创业俱乐部里，偶然接触到的服装设计行业点燃了她的兴趣。回国后，刘翀便着手准备将教育经验与服装设计相结合，面向有兴趣在服装设计领域从业的社会群体开展教育培训。2015年5月，刘翀正式创建了自己的服装培训学校。

作为女性，刘翀对创业不易更有别样感触。创业那年她34岁，在工作与家庭之间，她需要寻找平衡点，把握好力度。除此之外，刘翀说，设计师经常是半夜才有灵感，自己与学员常常凌晨三四点钟仍在沟通想法，在服装设计师光鲜的外表之下，给健康带来的影响不容小觑。

运营与行销的能力在这一行里同样不可或缺，同时，还要像“大管家”一样照顾得面面俱到。当带着学员设计的作品参加纽约时装周、伦敦时装周秀场时，刘翀拎着大包小包，收拾模特的衣服，有时又会在换衣师傅、搬运师傅、协调员等角色之间来回切换。如果碰到已选定好的模特临时无法前来或模特与预想中有所不同等特殊情况，还需要她现场紧急协调。

疫情期间，刘翀也试水做了主播，在社交平台上分享自己的穿衣风格与穿搭技巧。得益于从小学习钢琴、绘画、舞蹈与声乐等多种才艺，刘翀幼时便有不少登台表演的机会，她并不害怕镜头。做主播不难，但是想要做好却并不容易。刚开始时，她也遇到过竞争对手带来的压力，一些留言并不友好，慢慢地，她说服自己别太受外界干扰、“屏蔽”恶意评论，坚守自己最想要传达的东西。在刘翀看来，女性创业对心理承受力的要求更高，要尽量保持良好心态。创业不易，不论性别。一定要对自己负责，掌好命运与生活的舵。

(责编：郝孟佳、熊旭)