留学生就业须这样取长补短

根据教育部留学服务中心发布的《中国留学回国就业蓝皮书》，2019年我国留学回国人数达到35.35万人，是同期出国留学人数的85.41%，越来越多的中国留学人员选择回国就业。面对随之而来的“回国潮”，许多留学生虽顶着海归光环，但求职之路却并非一帆风顺。面对本土人才崛起、用人单位更看重实绩而非学历的现状，海归就业也呈现出新的趋势。

“留过学”还要“经验足”

随着留学从精英化走向大众化，企业对于人才的招聘不再是学历至上，而是对个人的实际工作经验和工作能力提出了更高要求。然而，现阶段回国求职的留学生仍以“裸归”居多。

所谓“裸归”，是指只有海外学位、没有实习和工作经验的海归。蔡翔（化名）目前在国内从事职业规划运营工作，她在帮很多归国留学生制作简历时发现，不少人的“海外实习”一栏是空白。“以研究生为例，不少国内研究生会利用课余时间去实习，以积累工作经验，但留学生课余时间多在参与小组作业，这有利有弊，弊就是留学生的认知只停留在理论层面，就业竞争中缺乏优势。”蔡翔建议，学生如果有国内读本科、出国读研的计划，那么本科阶段一定要利用好大学四年时光，努力积累实习经验。

对不少留学生来说，“裸归”也是无奈之举：国外研究生许多是一年制授课，课程安排很满，这使得学生的确没有时间关注实习。

张焯莹2018年在英国伦敦大学学院攻读城市经济发展专业硕士，当回忆起一年前找工作的经历时，她感慨颇深。“英国留学的毕业时间正好与国内校招存在‘时差’，很多留学生回国之后国内招聘季已经结束了。”虽然不熟悉国内就业环境，但张焯莹很早就为自己的就业方向做好了规划——回国后进入互联网行业工作。抓住暑假空档，张焯莹申请成为了腾讯的实习生，以积累实践经验，后来她又入职字节跳动，目前已定居上海的张焯莹在拼多多平台做产品运营。“实习经历帮助我迅速了解了国内的工作环境以及自己是否适应这个行业，这也让我在‘金九银十’的秋招中相较同龄人更有竞争力。”张焯莹说。

避免扎堆一线城市

根据《2019海归就业力调查报告》中有关数据显示，“新一线”城市海归就业人才已占全国海归总量的30.87%。虽然北上广深对海归仍有很强吸引力，但“新一线”城市的海归吸纳能力正在不断上升。

放宽落户政策、设置“海外高层次人才服务窗口”、建立创业基地、提供资金扶持、加大生活补贴……这已经成为“新一线”城市吸纳海外人才的标配，彰显出城市的引才热情。

周蜜今年从加拿大康考迪亚大学市场营销专业硕士毕业，早有回国工作打算的她，从去年12月起就开始着手找工作。参加过几场面试、也拿到过一线城市的职位，但周蜜最终选择在杭州就业。“我个人倾向于在互联网行业就业，杭州作为‘新一线’城市，在互联网、旅游业、服务业等方面都在飞速发展，这很符合我对于自己职业发展的期待。”

如今，周蜜在杭州一家游戏公司从事广告投放管培方面的工作，她已在杭州生活了3个月，对自己的工作与生活状态都很满意，也打算在杭州定居。“相较于一线城市，这里买房的经济压力小一些，而在城市基础设施建设、城市服务等方面也都不错，气候环境也很好，生活在这里的幸福指数会很高。”她说。

民营企业人才需求旺盛

企业的竞争也是人才的竞争，能否吸纳高素质人才是影响企业持续做大做强的重要因素之一。近年来，随着我国对外开放水平不断提升，民营企业在“出海”过程中，对海归人才的需求也逐渐增强。

据《2019人才流动与薪酬趋势报告》中有关数据显示，36.1%的海归在本土民营企业就职、26.7%的海归在外资企业就职、13.5%的海归选择国有企业，这样的数据，也反映了如今海归的择业观。一方面，许多民营企业展示出了强劲的发展潜力；另一方面，一些民营企业虽小，却非常注重人才培养体系和完备的晋升机制的建立，能让新入职者有更多“独当一面”的机会。

“我在找工作时，职位是否舒服、稳定并不是我的首要考虑因素。稳定的工作固然有优势，但很多海归更想凭借自己的外语优势和国际视野大展身手，以此实现个人能力的突破。”张焯莹说。

(责编：郝孟佳、熊旭)