高校线上忙招生，直播云游齐上阵

7月26日，在重庆市永川北山中学微机室里，老师详细地给学生们讲解填报高考志愿时的注意事项。

陈仕川摄（人民图片）

“群友们，家里有个表弟今年高考，志愿填报有什么建议啊？”随着高考成绩的公布，志愿填报成为考生和家长最关心的问题，微信群里、网络论坛上都在热议高考招录话题。各大高校也创新宣介方式，优化线上咨询渠道，为考生和家长提供更加精细的招录服务。

考生网上咨询热

“请问老师，我是艺体类专业，如果选择了艺术类服从调剂，会不会转成非艺术类的专业？”“本科提前批什么时候填志愿？是否跟本科普通批一起填？”“报名‘强基计划’的如何知道自己通过了呢？”……打开全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心主办的阳光高考信息平台，在教育部“2020年高考网上咨询周”活动的页面上，全国各地网友们的问题接连不断。

今年，教育部要求各高校根据各地疫情防控要求，积极主动加强线上招生宣传，做好网上咨询，为考生、家长提供周到细致的志愿填报指导服务。根据全国各省（区、市）高考志愿填报时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。记者发现，一般网友提问之后很快就会得到答复，回答也很具针对性、指导性。

在网络平台上，考生及家长可以向省市招办进行咨询，如北京、天津、上海、浙江、福建、山东、河南、海南、贵州、青海等部分省份就在平台举办了咨询专场，也可以向心仪的院校直接咨询。

在哈尔滨工业大学的咨询专区，一位上海考生留言：“556分，排位4101，进贵校可能性大吗？可以从总校区的智慧人居、建筑学专业转入深圳校区的相同专业吗？有什么条件？”问题很快得到回复：“我校校本部在上海551分左右可报，556分，排位4101录取把握较大。欢迎报考！不能跨校区转专业。”

高校开通“云宣讲”

为了方便考生咨询，不少高校创新招生政策宣传方式，开通了线上宣讲平台，例如，为了给广大考生和家长提供权威的高校招生资讯服务，微信搜一搜、腾讯课堂联合国内上百所高校发起“2020年高校招生直播”活动，超过150所高校在线“云宣讲”。

北京航空航天大学招生就业处处长邓怡告诉记者，为了更好地为考生和家长服务，今年招生采取线上线下相结合的方式。例如，北航推出了“来北航，学这个”系列介绍，每期在微信公众号上发布，方便考生及家长了解专业设置，还推出了“VR全景漫游校园”功能，用户可以获得720度沉浸式的VR体验，在云端感受校园氛围。

“往年我们有‘教授进中学’的活动，今年变成线上的‘北航云课堂’科普讲座，已录制28场，与新华网合作推广的播放量达53万次，效果非常好。还上线了在线咨询系统，可一键获取招生政策、各省区招生计划、历年分数线等，‘北航小智’7×24小时在线服务，提升了招生政策咨询的智能化水平。”邓怡介绍。

记者发现，除了“云宣讲”，各大高校纷纷加大招生政策、招生章程、录取程序等信息的公开力度和宣传渠道，通过校园云开放日、师兄师姐经验介绍等开启“花式招生”。例如，今年直播大热，高校的校长、院长、教授们也在招生季走进直播间，开始直播招生。武汉大学于7月24日在抖音平台推出6个学部21位院长的直播首秀，帮助考生及家长了解武大的学院和专业。

有学生表示，这些新颖的方式，不仅传播了人才培养理念、学科介绍等干货，还带学子们“云游”校园、感受大学氛围，拉近了高校和考生之间的距离，让人感觉非常亲近。

提防“伪招录”陷阱

除了教育部和高校的官方渠道，网上还有许多信息可以关注、借鉴。例如，中国教育在线网站开设2020年高考志愿填报指导，为高考考生提供报考大学、专业选择、志愿填报指导等建议，并提供了许多高考工具供大家填报志愿使用。一些教育类机构还推出高考志愿填报指南，请专家教授来进行解读和一对一辅导。

另外，今年山东、北京、天津、海南等地是落地新高考的第一年，志愿填报也将实行新的方式。其中，浙江、山东是按照“专业（类）+院校”的方式进行报考，北京、上海、天津、海南等地是按照“院校专业组”的方式进行志愿填报。关于新的方式，类似《山东省2020年普通高校招生志愿填报70问》的资讯汇总类实用文章在网络上广泛传播。

值得注意的是，网上渠道多、信息量大，但也鱼龙混杂、需要辨别。教育部官方微信公众号“微言教育”发布了《考生、家长请认准！全国31个省级招生办官网、官微名单速递》《教育、公安部门提醒考生和家长，警惕高考招录5大陷阱》等文章，并附上防范提醒。考生及家长要警惕涉高考招生诈骗，提防“查分钓鱼网站”“花钱进名校”“内部有指标”“提前发奖学金”等招录陷阱。

据悉，通过与各省市考试院合作，今年百度升级全国教育招生考试院官网保护措施，对300余所虚假大学的搜索结果进行风险提示，并提供正规大学名录，方便考生和家长查看比对、辨别真伪。

(责编：郝孟佳、熊旭)