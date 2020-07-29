为高质量发展提供智慧引擎

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实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开人才与科技支撑。从1949年研究生在学人数仅629人，到2020年这一数字预计突破300万；从新中国成立初期的“凤毛麟角”，到发展成为规模位居世界前列的研究生教育大国，我国研究生教育事业经历了从小到大、从弱到强的历程，实现历史性跨越。

研究生教育是国民教育的最高层次，承担着高端人才供给和科学技术创新的双重使命，是经济社会发展的主要驱动力，是实施创新驱动发展战略和建设创新型国家的重要基石。1949年我国研究生在学人数仅629人，2020年这一数字预计突破300万。

习近平总书记指出，要培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，力争实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破。广大教育工作者正扎根中国大地，打造具有中国特色、国际影响的研究生教育，推动我国研究生教育由大变强。

从“凤毛麟角”到“百万大军”

向研究生教育强国迈进

70余年来，从最初的“培养高级专门人才”到“国家创新体系的重要组成部分”，再到“人才竞争、科技竞争的重要支柱和建设创新型国家的核心要素”，研究生教育始终坚持服务国家发展战略，与国家和民族发展同频共振。

“氢弹之父”于敏、探月工程首席科学家欧阳自远、“中国天眼”首席科学家南仁东、研发新冠病毒疫苗的陈薇……这些耳熟能详的名字，还有一个共同身份——我国自主培养的研究生。他们的成长经历，反映了我国研究生教育的发展历程。

新中国成立初期，国际国内形势错综复杂，党和人民面临着考验。在极端困难的情况下，党中央高度重视研究生教育，将培养高等学校师资和科学研究人才作为研究生教育的主要目标。

1949年，招收研究生242人；1978年，招生数达1.07万人；2020年，招生数突破110万人……我国研究生教育实现了从“凤毛麟角”到“百万大军”的跨越。较为完善的学科专业体系和人才培养制度逐步建立，新中国成立以来累计培养超过1000万毕业生，为经济社会发展、国际交流合作提供人才支撑。

站在新起点上的研究生教育事业，必须答好时代考题——

从教育事业改革发展看，如何在规模增长的同时保证教育质量、走好内涵式发展道路？

从国家创新发展需要看，如何为转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力提供更扎实的人才支撑？

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育事业，把教育摆在优先发展的战略位置，提出了内涵发展、建设高等教育强国的要求。研究生教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开启了全面深化改革、向研究生教育强国迈进的新征程：

2013年，《关于深化研究生教育改革的意见》等系列文件发布，突出了服务需求、提高质量的共识；

2014年，“五位一体”质量保证和监督体系建立，研究生教育质量监管不断强化；

2015年，《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》印发，吹响了迈向研究生教育强国的冲锋号；

2017年，《学位与研究生教育发展“十三五”规划》强调指出，研究生教育是培养高层次人才和释放人才红利的主要途径，是国家人才竞争和科技竞争的重要支柱，是实施创新驱动发展战略和建设创新型国家的核心要素。

2020年，新一轮研究生教育改革即将启动……

特别是在一些长期困扰研究生教育发展难题的破解上，我国取得了突破性进展：人才培养结构日趋优化；通过推进“放管服”改革，发展动力向更加注重自下而上、内在追求转变；通过重点学科建设、“211工程”建设、“985工程”建设、“双一流”建设等，加快中国特色高水平大学建设的进程。

目前，我国研究生教育实现了自主培养高层次人才的战略目标，研究生教育的国际影响力和吸引力显著提高。

从嫦娥飞天到蛟龙入海

面向国家重大需求和世界科技前沿

嫦娥飞天、航母下水、蛟龙入海……一系列国家重大工程背后，都有研究生教育的重要贡献。

7月23日，伴随着震耳欲聋的轰鸣声，天际划出一道金色曲线，长征五号遥四运载火箭在海南文昌航天发射场发射升空，将我国首个火星探测器“天问一号”送入预定轨道。毕业于北京航空航天大学的李东，正是长征五号运载火箭总设计师。他带领团队突破了大直径箭体结构、全新无毒无污染低温动力等12类247项关键技术，完成我国火箭箭体结构的设计、材料、工艺、制造装备和试验能力从3.35米到5米的全面升级换代。

与李东一样，一大批具有研究生学历的高精尖人才，成为各行各业的中流砥柱。

港珠澳大桥建设中，在人工岛筑成核心技术、隧道抗震方案、三个大跨度通航桥孔抗风方案等技术难点攻克的背后凝结了“同济智慧”。北京大学首次从单细胞层面刻画肝细胞癌的免疫微环境，西北农林科技大学参与完成世界首个六倍体小麦基因组图谱，清华大学和中科院物理所实验团队首次发现量子反常霍尔效应，中科院西安光机所飞秒激光加工设备解决了医用口罩核心材料熔喷布的超精细微小孔高品质加工难题……每一个重大科研突破，背后都凝结了一大批研究生人才的智慧与心血。

疫情防控中，1万余名临床医学博士、硕士专业学位研究生坚守临床工作岗位；北京大学、复旦大学、福建医科大学等学校60%以上的临床医学专业学位研究生留守医院工作；华中科技大学、武汉大学、湖北医药学院等湖北高校在岗医学研究生，坚守一线，有效缓解了医护人员的紧缺状况……他们用实际行动彰显了我国研究生培养的成果和高水平研究生人才的精神风貌。

一组数字熠熠生辉：作为研究生培养主体的中国高校，承担了全国60%以上的基础研究工作和“973项目”等国家重大科研任务，产出了全国80%以上的高水平论文和社科重大成果。近年来，高校获得国家科技三大奖稳定在2/3以上，承担着超过80％的国家自然科学基金项目。

一组数据令人振奋：2019年，全国139名新晋院士中，90%以上在我国境内接受过研究生教育，近80%由我国境内高校和科研院所授予最终博士或硕士学位；2018年国家科技三大奖224项通用项目中，第一完成人中2/3是我国自主培养的博士。2018年，国家自然科学基金面上项目的人员组成中，在学研究生占比超过50%，研究生已成为我国科研创新活动的重要参与者和贡献者。

坚持面向国民经济主战场、面向国家重大需求、面向世界科技前沿，新中国成立以来，我国研究生教育事业构筑起拔尖创新人才培养的高地，累计为国家培养输送了超过1000万高层次人才。党的十八大以来，研究生教育在原始创新、基础研究、技术变革等方面发挥的作用愈加显著，成为支撑和引领经济社会发展的关键力量。

“研究生教育承担着培养高层次人才、推动科研创新的重要使命，是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。经过70余年的发展，我国研究生教育已经成为‘中国速度’的强大智慧引擎。”教育部研究生司相关负责人谈道。

从中国特色到国际认可

坚持立德树人的同时提升国际影响

科学没有国界，科学家有祖国。习近平总书记强调：“具有强烈的爱国情怀，是对我国科技人员第一位的要求。”作为科技事业的生力军和后备力量，研究生“人生的扣子从一开始就要扣好”。

心中有信仰，肩上有担当，脚下有力量。中国石油大学油气井工程专业2020届硕士研究生王财忠，毕业后将奔赴西部基层就业。

“对边疆的坚守，不一定是每天都轰轰烈烈，更多是在平常之中的坚持。不放弃、不动摇、不懈怠，就是对志向的最好坚守。”清华大学硕士毕业生赵江涛已成长为新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县的一名基层干部，扎根边疆，建功立业。

党的十八大以来，我国研究生教育积极落实立德树人根本任务，加强和改进研究生思想政治教育，将思政工作融入研究生培养的各个环节。同时，导师队伍立德树人的意识和能力不断加强，在研究生思想品德、科学伦理、学术诚信等方面发挥了示范引导作用，涌现出了黄大年、钟扬等一大批优秀导师。

与祖国同行，在完成从小到大、快速发展的同时，我国研究生教育质量也显著提升，国际交流日益广泛，影响力不断扩大。截至2019年，包括英、法、德等世界主要发达国家在内的52个国家和地区，与我国签署了相互承认学位学历协议。

如今，中国已成为世界最大留学生生源国、亚洲最大留学目的国和亚太区域研究生教育中心，来自全球203个国家和地区的9.1万名研究生在中国攻读硕士、博士学位，我国研究生教育在国际舞台上扮演越来越重要的角色。

心有所信，方能行远。党的十九大描绘了“建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”的宏伟蓝图，呼唤着更高质量的研究生教育。面对新一轮科技革命和产业变革，面对国内经济转型升级加速，新时代的中国研究生教育，将再踏新征程，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 06 版）

(责编：牛镛)