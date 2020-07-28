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后疫情时期，在线教育如何乘势而上

——CIEC2020(第五届)中国互联网教育大会举办

2020年07月28日10:41  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月28日电（孙竞）近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等13个部门共同发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出支持15种新业态新模式发展。其中，在线教育被放在了重点支持发展新行业业态中的第一个。《意见》明确要“大力发展融合化在线教育。”

24日，由中国教育发展战略学会、中国教育技术协会、国家开放大学指导，《中国远程教育》杂志社、中国互联网教育领军会主办的CIEC2020(第五届)中国互联网教育大会举办。

在线教育迎来新契机 面临新一轮改革和创新

新冠肺炎疫情造成空前的教育中断，近200个国家和地区采取学校停课措施，至少15亿学生和6300 万名中小学教师受到影响，涉及到几十万所甚至上百万所学校。

教育部政策法规司原司长、国家督学、中国教育发展战略学会执行会长孙霄兵指出，虽然疫情给在线教育带来新的契机，但随着在线平台技术日趋成熟，最终在线教育比拼的还是教育产品和服务质量。所以提升品质和质量，增强在线教育的个性和交互性，至关重要。

中国教育技术协会常务副会长张少刚提到，全员“停课不停教、停课不停学”实施半年来，各类教育，所有学校都在想方设法利用各种网络进行远程教学。这既是战疫情的应急之举，也是检验近些年，大力推动“互联网+教育”取得的成绩，在大范围应用后的实际效果。

他从疫情期间在线教学过程中学生、教师、学校三方面暴露的问题，表达了自己的看法。一是在网络教学中，学生学习主动性，以及自主学习能力的个体差异被无情地放大；二是在网络教学中，教师网络教学能力的个体差异被无情地放大；三是在网络教学中，不同学校管理与服务能力的差异也被无情地放大。

“未来，病毒和疫情不会全是偶发的、孤立的，短暂的事件，网络社会及其网络教育的地位和作用将得到进一步的强化。学生、教师、学校出现的新问题，会驱动教学内容、教学方式方法和教学评价的新一轮改革和创新。”张少刚说。

国家开放大学副校长鞠传进谈到，新冠肺炎疫情使中国2.7亿在校生受到影响。2月初，教育部发出“停课不停学”通知后，全国所有线下教学全部转移至线上，2.7亿在校生涌上网络平台，开启了史上最大规模的在线学习。作为中国远程教育的主力军和“国家队”，国家开放大学大量师生也亲自投身到这场疫情防控战役中。

融合化在线教育将成为未来教育的重要特点

全国政协常委、副秘书长，民进中央副主席朱永新认为，在未来相当长的一段时间内，融合化的在线教育、线上线下集合的常态化的教育将会成为教育一个非常重要的特点。针对转型，他提出“教育新基建”，一是建立国家课程资源平台，二是建立国家学分银行，三是发展新型学习中心。

“互联网教育也好，传统教育也好，很重要的一条就是应该看清楚整个教育发展的新趋势，这样才能重新构建真正的教育业态和格局。我们期待能够从这次疫情中，进行学习和反思。后疫情时代，能够通过教育新基建，创新教育，为中国教育进一步健康发展，也为互联网教育发展，做出新贡献。”朱永新说。

教育部科技司司长雷朝滋在报告中指出，2020年在中国教育乃至世界教育发展史上是一个标志性节点，具有重要的里程碑意义。这次疫情期间，全国范围内超大规模在线教育的有序实施，是一次“史无前例、世无前例”的创举。

他认为，疫情期间的大规模在线教学实践所取得的成果经验弥足珍贵，但在推进的过程中也暴露出了一些短板和不足，主要体现在四个方面：一是在线教学形态单一，教学模式创新不足；二是质量保障能力较弱，在线教学效果与线下“实质等效”还有差距；三是技术支持能力不足，信息化基础设施仍需加强；四是教师信息素养仍显不足，信息化教学应用能力有待提高。

“后疫情时期，我们要总结经验、巩固成果，谋篇布局疫后教育信息化发展。疫情让我们经受了考验，在线教育更加受到社会关注，‘互联网+教育’日益深入人心。面对后疫情时代的教育信息化重大战略机遇期，我们还有许多新的挑战、新的问题要共同面对、深刻探讨、乘势而上。”雷朝滋说。

(责编：孙竞、岳弘彬)
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