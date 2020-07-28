原标题：2020国考将补录7000余人 考生今起可提交调剂申请

今起，2020年度国考补录将进入报名阶段，本次补录涉及3200多个职位，共计划补录7011人。未来三天，符合条件的考生可以填报申请调剂的相关信息。

3200多个国考职位计划补录7011人

27日，国家公务员局网站发布了中央机关及其直属机构2020年度补充录用公务员公告。公告称，中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员面试工作已经基本完成，有部分职位没有合适的录用人选，需要面向社会公开调剂补充人员。

根据国家公务员局公布的补录职位表，记者统计，本次补录中，有3200余个职位将补充录用公务员7011人。

2020年度中央机关及其直属机构公务员招考在去年11月24日举行了笔试，本次国考涉及中央和国家机关86个单位、23个直属机构，共有13849个招录职位，计划招录24128人。相比于上年度1.45万余人的招录计划，有大幅增加。

按照国家公务员局此前公布的数据，此次国考在报名阶段共有143.7万人通过了资格审查，笔试阶段有96.5万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数之比约为40：1。

此后，2020年1月8日，此次国考的笔试成绩、分数线以及面试人员名单集中公布。

报名参加国考补录要符合这些条件

根据补录公告，参加本次国考补录，申请调剂的报考人员公共科目笔试成绩应当同时达到原报考职位的最低合格分数线和拟调剂职位的最低合格分数线。

此外，调剂的原则和条件还包括：调剂在公共科目考试内容相同(即指报考人员应答的是同一类试卷)的职位之间进行；参加调剂的报考人员只能申请一个职位；申请调剂的报考人员应当符合拟调剂职位规定的资格条件和要求；已确定为拟录用人员的报考人员不再具有参加调剂的资格。

补录报名的时间为7月28日8:00至7月30日18:00期间，报考人员通过报名时的用户名和密码登录“专题网站”，填报申请调剂的相关信息。在提交调剂申请时间结束之前，报考人员可以更改申请调剂的职位。

补录报名结束后，7月31日8:00至8月1日18:00，招录机关会对报考本机关(单位)的网上调剂申请和书面调剂申请一并进行资格审查。资格审查时，按照报考人员公共科目笔试成绩从高分到低分的顺序进行。公共科目笔试总成绩相同的，按行政职业能力测验科目成绩排序。公共科目笔试总成绩和行政职业能力测验科目成绩都相同的，一并进入资格审查。

资格审查合格人数与计划录用人数比例达到规定的面试比例后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

炙手可热的国考为何还有补录职位？

炙手可热的国考出现补录现象其实并不鲜见。例如，2019年度国考曾计划补录3046人，2017年度国考曾计划补录4127人。

有专家曾分析，公务员招录中，职位出现空缺有多种原因。近几年，国考职位要求越来越精细化，如专业、性别、基层工作经历、应届生、户籍限制等要求越来越精准，这是导致部分岗位报名人数较少，甚至出现空缺的原因之一。

此外，有的出缺职位则是因为职位选拔最终未满足招录计划，因为考生最终进入岗位需要笔试、面试、体检、考察等多个环节，有的职位考生即使过了笔试未必能正式进入岗位，加之存在考生中途弃考现象，所以相关职位最终只能补录。

根据本次国考的补录公告，本次调剂结束后，将形成进入面试的人选名单，在“专题网站”统一公布。2020年8月3日之后，报考人员可以登录“专题网站”查询调剂结果。

(责编：郝孟佳、何淼)