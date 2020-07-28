原标题：熊丙奇：新专业面前，高校和考生都应保持冷静

近年来，随着社会对人工智能、物联网等行业需求的不断增加，不少高校纷纷设立新的专业。近日，一项针对2004名受访者的调查结果显示，9成的受访者看好新专业的发展，超过8成的受访高考生愿意选择新专业。受访者中，80%为在校大学生和本届高考生。

高考生热衷新专业，有多少结合自身个性、兴趣进行理性规划？有多少是追求时髦、盲目跟风？从近年来考生填报志愿以及入校后的学业发展看，由于盲目跟风逐热，不少学生进校后才发现自己并不适合这一专业。而且，学校一窝蜂地开设所谓热门专业，会在一定程度上导致高校人才培养和社会需求脱节。由于开设同一专业的高校多，招生人数多，当办学缺乏特色、社会需求不如预期，“热门”转眼就成“冷门”。

“新专业就是热门专业”，不少高校会这样宣传，而且也会援引一些调查数据来说明。如近日就有一份关于新职业就业的调查结果显示，未来5年，新职业人才需求规模庞大，云计算工程技术人员、物联网安装调试员、无人机驾驶员、电子竞技员、农业经理人等人才缺口近千万。值得首先发问的是，这些数据是否准确。如果行业发展不及预期，就可能出现人才培养规模超出社会需求的情况。这一问题，在过去20多年里已反复发生过多次。

高校举办新专业，不能一哄而上。首先要有明确的办学定位，并坚持办学定位。通常，进行通识教育的高校，应以能力为导向办学，这类高校不宜紧跟社会需求调整专业，开设就业形势好的专业，而将对国家、社会发展有重要作用但就业形势不好的专业砍掉。这是急功近利的做法，误将大学办成了职业培训所。对于开展职业教育的高校来说，则要以就业为导向办学，紧跟社会需求调整专业设置和课程设置，培养社会需要的高素质技能人才。

在具体专业设置过程中，高校还要充分发挥教授委员会、学术委员会的作用。近年来，有一些高校新增或撤销某一专业，引发校友及师生的争议，根源在于这些非教育决策、学术决策而是行政决策。这些决策共同点之一便是，重眼下的办学进展，而轻专业长远发展、学校办学风格的传承与创新。

此外，学生选择新专业，也需要多一分理性少一些盲从。很多考生和家长特别关注专业的“冷”与“热”，并片面地认为，开设学校多、招生规模大的专业就是“热门”。理性选择“热门”，需要考虑至少三方面因素。一是本人的个性、兴趣。自己喜欢、感兴趣的就属于自己的“热门”。二是真实的社会需求。真正的热门专业是人才培养供给少于社会需求的专业，因此冷热门很容易“翻转”。三是高校的办学特色。同一类专业在不同学校中，会因是否具有办学特色而冷热不同。

考生对专业的冷静和理性选择，相信会反过来促使高校在开设新专业时进行充分论证。当前，疫情加速下的社会转型，也倒逼高等教育强化思维训练和终身学习能力、人才自我调整与规划的基础能力。

(作者：熊丙奇，系21世纪教育研究院副院长)

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