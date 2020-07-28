原标题：填报志愿先选学校还是先选专业？ 过来人和专家这样建议

填报志愿先选学校还是先选专业？ 看看过来人和专家如何建议

填报高考志愿时，究竟先选专业还是先选学校，一直困扰着不少家长：上了好学校，专业不喜欢、就业前景不理想怎么办？为了学个好专业，退而求其次选一所一般大学，将来就业单位看重名校文凭怎么办？对此，专家建议，先选专业还是先选学校，考生要结合自身成绩，综合考虑。

前年，小罗刚从北京林业大学毕业。回想当初报志愿时的情形，小罗说，无论是先选专业还是先选学校，各有利弊。

在小罗看来，“专业是就业时的标签，‘入对行’可以在一定程度上避免日后发生‘英雄无用武之地’的遗憾。选好专业是求职的最好优势。如果专业不符合自己的兴趣，大学很可能会荒废。选择专业在一定意义上说就是选择职业、选择未来。大学本科只有4年，但职业却会伴随自己一辈子。”

而实际上，近些年，越来越多的学校开设了第二专业辅修，在大一年级结束时提供申请转专业的机会，不满意调剂录取的考生或许能够因此回归最初的专业选择。

关于选专业还是选学校的问题，上海市教育考试院党委书记、副院长刘玉祥在教育部阳光高考平台上发文，给出了几个建议：

1.考生和家长要正视现实，按照既定规则的逻辑思路构划志愿选择；2.选完院校专业组志愿后应当重视专业选择，通过各组内设的几个专业志愿，依次表达自己的专业意向，第一个专业志愿可以填报自己在这个组中最向往就读的专业；3.不要过分执着于一定要就读哪个专业，本人的意愿表达必须服从专业录取规则，当无法预判自己在同组投档考生中是否具备绝对优势时，要坦然接受可能录取到非理想专业的结果；4.根据往年录取信息，要相信进档之后大概率能被自己选择的某一专业录取；5.填报志愿前就要研究该校入学后的转专业政策，预想万一得到不理想专业录取结果，将来的扭转路径怎么走。

针对考生及家长在填报志愿时容易纠结的几个问题，重庆市教育考试院也给出了相关的建议。

综合性大学or行业特色型大学

选择综合性大学还是行业特色型大学，这要看考生的具体情况。如果考生学术型倾向明显，则适合选择综合性大学。如果考生的动手能力强，在职业规划方面偏重于从事实用技术性的工作，则适合选择行业特色型大学，其专业特色鲜明，行业校友集中，就业优势突出，已确定个人发展方向或希望大学毕业即就业的考生可重点考虑这类院校。

专业优先or学校优先

先选专业还是先选学校的问题，考生可结合自身成绩，综合考虑。高分考生可以同时考虑学校和专业，既选好学校又选较好的专业；分数偏低的考生可以选择专业为主，从就业角度去考虑，学一个自己比较感兴趣的或就业前景较好的专业，将来就业压力会小一些。

成绩中上等或中等的考生，如果专业目标比较明确，可考虑以选择专业为主；没有特定专业目标的考生可以根据自己的兴趣爱好，查看学校综合排名，报考一所和自身成绩相当的学校。

热门专业or就业前景

“报考热门专业将来好就业”是大部分学生和家长选报时的参考标准。但是，在选择专业的过程中，不能忽视市场的供求动态。

如今市场经济下的职业，可分为稳定型和变动型两大类，考生应该根据自己的情况慎重选择。稳定型的职业主要包括医生、会计师、管理人员等，这一类职业社会需求量比较大，职业相对稳定；变动型的职业主要包括互联网类、广告、媒介、奢侈品行业、教育培训业等，这些行业都会受到经济发展的影响而变动，波动较大。

学校名气or实力专业

部分家长和考生在填报志愿时喜欢选学校、选区域、选热门，紧盯“北上广”高校，以及一些目前看来热门的专业，而不能客观分析个人实际情况、特点、兴趣及将来的工作爱好。

有的学校甚至近年来录取分数不太高，或者低于其实际水平，但却有着全国高校中一流的专业，考生和家长不应忽视。

重庆晨报·上游新闻记者 林祺

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志愿填报遇到这些问题怎么办？

市教育考试院为你支招

昨日，重庆市2020年普通高校招生全国统考志愿填报进入第二天，在熟悉了网上填报系统后，大部分考生都会选择在今天正式提交志愿，市教育考试院整理了考生和家长的一些热门问题，希望对他们有所帮助。

1

怎样才能科学合理地填报志愿？

一是考生应量体裁衣，根据自己高考成绩所对应的分差和位次，对照往年各学校专业录取分数情况、位次情况。

二是注意填报时留有余地；注意体检结果，避开限报专业。

三是特别注意有的学校招生“大小年”现象，详细分析目标院校近年录取数据。

2

如何避免高分低录甚至落榜？

应坚持以下原则：1）实事求是，找准自己的位置；2）所填志愿拉开档次；3）冷门与热门学校及专业相结合；4）市内与市外院校相结合；5）避开体检受限的学校、专业；6）各批次的院校志愿与专业志愿填满，尽量服从专业调剂。

3

服从专业调剂是什么含义？

由于考生填报专业志愿不均衡，专业录取生源冷热不均，有的专业出现计划空额，有的专业考生爆满。高校需要将志愿专业落选考生调拨到招生不满的专业。所以填报志愿时设计了“服从专业调剂”栏，由考生选择。

当所报专业（从第一个专业到最后一个专业）都无法录取时，考虑考生是否“服从专业调剂”。如果“服从专业调剂”，意味着该院校在我市该批招生的任何专业都可被录取，但不会被调到该校未在我市投放计划的专业。此时，如果还有专业可以调剂，则调剂到该专业录取；如果不服从调剂的话，当所报专业都无法录取时，直接退档。

4

什么是专业分数级差？

考生要仔细查看目标院校的招生章程，部分高校在分配专业时规定了专业级差，专业级差是指录取非第一专业考生时的分数差额。例如：某一学校规定专业级差为3分，学校在分配专业时，将第二专业志愿的考生成绩减去3分后，和第一专业志愿的考生一起排序确定专业。未设置专业级差的学校，在分配专业时，有的采取专业志愿优先的原则，即首先满足第一专业志愿考生；有的采用分数优先的原则，优先录取分数高的考生。

5

什么是“只招有专业志愿考生”？

“只招有专业志愿考生”是指学校某一专业只招收填报本专业志愿的考生，不招收未填该专业志愿的。即使考生“服从专业调剂”，也不会被调剂到这些专业。

6

平行志愿有哪些风险？

相对顺序志愿填报方式而言，平行志愿在一定程度上降低了志愿填报风险，但平行志愿同样存在一定的风险。

其一，按照平行志愿投档的批次，提档比例原则上控制在105%以内，投档人数多于录取人数。

其二，由于考生对自身实力估计过高，高考成绩未能达到填报的所有平行志愿高校的投档要求，根本不会被投档，录取与否也就无从谈起。

其三，考生虽然达到了学校的投档分，却没有达到所报的专业要求，而又不服从专业调剂，那么将会被退档。退档后，考生只能参加本批次征集志愿或下一批次录取。

其四，如果各平行志愿高校间没有梯度，投档成功率会下降。

重庆晨报·上游新闻记者 林祺

(责编：郝孟佳、何淼)