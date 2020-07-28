苏州大学：2020年拟招本科生6674名 新增人工智能专业

人民网北京7月28日电（李依环）当前，全国各地已陆续启动2020年高考招生录取工作。日前，苏州大学招生就业处副处长靳葛接受人民网专访，对学校最新的招生政策和招录计划等话题进行了解读。

靳葛介绍，苏州大学坐落于中国历史文化名城江苏省苏州市，是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校，是江苏省属重点综合性大学。学校现有十二大学科门类，截至2020年6月，化学、物理学、材料科学、临床医学、工程学、药学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学、免疫学、数学、计算机科学、农业科学、环境科学与生态学共14个学科进入全球基本科学指标（ESI）前1%，化学、材料科学2个学科进入前1‰。

问题一：今年学校在招生规模、招录政策上主要有哪些变化和亮点？

靳葛：2020年，学校共有107个专业（类）面向全国范围的30个省（区、市）招生，招生计划6674个，可以说给了考生很大的专业选择空间，也给了考生更大的机会进入苏州大学。

在专业设置方面，今年学校新增了人工智能专业，并面向全国招生。学校凝聚了一支在人工智能领域学术水平高、教学经验丰富的师资队伍，联合在国际上有影响力的人工智能教育研究机构和龙头企业，瞄准“高层次、复合型、国际化”的人才培养目标，旨在打造人工智能领域人才培养基地。

此外，学校今年招录政策在去年的基础上进一步优化，做了一些微调，考生在填报时需要注意。

问题二：具体来说，要注意哪些方面？

靳葛：（1）对考生的身体健康状况要求主要执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》。在此基础上，根据专业培养及就业等实际情况，报考材料类、化学工程与工艺专业的考生，要求无色盲、色弱。报考医学影像学专业、护理学专业的考生，建议身高男生不低于1.65米、女生不低于1.55米；报考法医学专业者，建议身高男生不低于1.70米、女生不低于1.60米。

（2）对高考外语语种要求外国语言文学类专业只招收英语语种考生；其他专业不限制考生应试外语语种，但学校的公共外语课程只开设英语课程。同时，纳米材料与技术专业要求考生英语基础扎实、英语成绩优秀，以适应全英文教学环境；音乐表演专业、中外合作办学项目部分课程以英文授课，要求考生有良好的英语基础。

（3）建筑学、城乡规划、风景园林专业要求考生具有一定的美术基础。

（4）加分因素：江苏省招生，执行江苏省高等学校招生委员会规定的照顾录取政策；在其他省（直辖市、自治区）招生，原则上认可各省级招办根据教育部相关政策给予考生的全国性高考加分项目及分值。按教育部相关规定，所有高考加分项目及分值不适用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。

（5）普通类专业录取原则：江苏省考生按分数优先的原则，依据加分后的总成绩安排录取专业，各专业志愿之间不设分数级差。考生安排专业排队顺序采用先分数后等级，即先比较加分后的总成绩，若相同则依次比较原始投档分、选测科目等级、语文与数学科目的总分（含附加分）。

内蒙古自治区采用“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的原则安排录取专业；其他省（直辖市、自治区）按“分数优先”的原则安排录取专业。专业志愿间无分数级差，建议梯度报考，并专业服从调剂。

（6）调档比例：实行平行志愿投档的批次，学校调阅档案的比例不超过招生计划数的105％。调剂原则：在当年生源省份公布的同科类同性质其他专业尚有空额的情况下，调剂到其他专业录取。若不服从专业调剂，则作退档处理。

问题三：针对新高考地区，学校在招生录取工作上将如何进行？

靳葛：2020年，北京、天津、山东和海南作为第二批高考改革省份，取消文理科，实行“院校+专业组”、“专业+院校”投档的模式，可报的志愿数也较以往增加，组合更加多样，给学生更大的选择权，体现了以考生为本，增加了考生和高校的双向选择机会，更加照顾了学生的利益。同时，高考综合改革对高校来说既是挑战也是机遇，促使高校加强自身专业内涵建设，提高人才培养质量，突出对专业的宣传。

根据目前上海、浙江的高考综合改革录取情况，在志愿填报时，往年的分数和位次相对具有一定的参考价值，但可能作用不是太大。我觉得大家填报时候一定要注意梯度问题，无论是院校专业组，还是直接报到专业的，志愿间一定要有梯度，这样才能保证被录取。

同时建议大家还要根据高校的专业对选考科目要求，分析报考人群多少，竞争激烈程度以及专业冷热门情况，进行综合考量，进行选择。

问题四：2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。在招生过程中，对于家庭经济困难的孩子，我们有怎样的优惠政策？

靳葛：首先，在录取时，针对农村贫困地区学生，学校高校专项计划、国家专项计划，还有针对江苏部分农村地区的地方专项计划，通过增加招生计划、扩宽入学途径，提高他们进入大学的比例。入学后，在校学习期间、就业指导等全过程还会给予贴心的帮扶与指导。

针对录取的家庭困难学生，我们确保兑现“绝不让一名学生因为家庭经济困难而失学”的承诺。学校在入学初就设立“绿色通道”，确保家庭经济困难新生能够顺利入学。进校后，学校为贫困新生建立的奖、助、贷、勤、减、补等一系列完善的资助措施给家庭经济困难学生顺利完成学业提供保障。家庭经济困难学生可申请国家助学贷款、生源地信用助学贷款，并且可以申请各类助学金、减免学费，参加勤工助学活动等。

此外，学校还建立了评奖评优体系。每年获奖学金学生人数约占学生总数的三分之一。在毕业年度，针对家庭困难学生学校还会发放求职创业补贴，助推家庭困难学生顺利就业创业。

问题五：全国多地目前已陆续启动志愿填报工作，对于考生的专业选择和志愿填报，您有什么建议？

靳葛：首先，建议大家在选择学校和填报专业的时候，一定要认真地阅读各高校的招生章程。因为招生章程中会描述出各个高校的录取规则、报考条件、体检的要求等。很多学生在填报学校和专业的时候，往往关注最多的是历年的录取分数，但是招生章程中所描述的各个高校的报考说明、重点，也是很重要的。所以说大家在选择学校的时候，一定要着重地查看一下这个学校的招生章程。

其次，在报考过程中，一定要处理好高校和专业的关系，还有专业冷门与热门的关系。专业没有好坏之分，适合自己的才是最好的。对于报考苏州大学的考生来说，进校后有转专业、辅修专业、选修其他课程等培养途径，最大力度地照顾到学生的个性化成长、成才。

最后，多一些对志愿填报、录取规则的了解也十分必要。大家都知道现在的投档录取模式绝大多数都是平行志愿，平行志愿最大化地照顾到了学生的利益，在选择学校的时候，可以将分数发挥到最大化。建议各位考生在选择学校的时候，尤其是填报专业志愿的时候，一定要结合自己的兴趣爱好和未来职业的发展规划，结合高校往年每个专业的录取分数，有梯度地进行报考，专业志愿之间建议拉开梯度。为了消除进档退档的风险，建议大家专业填报志愿时“服从调剂”。

高考出分后，填报志愿成为了关键，希望广大考生在知己知彼后，择己所长、择世所需，选择到适合自己的高校和专业。

(责编：李依环、熊旭)