六成受访家长直言育儿自媒体无用信息过多

新华社发

自媒体时代，育儿公号、短视频博主层出不穷，内容丰富，能及时给新手家长一些建议。但是这些育儿自媒体门槛低、内容杂，专业性无法保证，有些内容会误导家长，如何“去伪存真”也成了家长们头疼的事情。你觉得育儿自媒体可信吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1978名未成年孩子家长进行的一项调查显示，育儿有困惑时，91.0%的受访家长会搜索育儿自媒体。受访家长觉得育儿自媒体存在无用信息过多（60.5%）、门槛较低（50.2%）和标题党（45.7%）等问题，72.6%的受访家长认为育儿要结合实际，从自己的体会和观察入手。

育儿有困惑时，91.0%受访家长会搜索育儿自媒体

在深圳金融行业工作的向谨（化名）是两个孩子的妈妈，她有定期关注的育儿公众号，微博上还关注了一些博主，“孩子每个阶段关注的公众号都不一样，1岁以内主要关注的是孩子护理，孩子3-5岁，就会关注有关孩子教育、心理方面的自媒体”。

育儿有困惑时，91.0%的受访家长会搜索育儿自媒体。

山西太原的新手妈妈刘静（化名）曾经不管遇到什么问题，都会先搜索一些育儿小视频或公众号看一下，比如，孩子要不要摘纸尿裤，有了叛逆心理应该怎么处理。

调查显示，51.1%的家长觉得育儿自媒体大部分可信，27.0%的家长觉得大部分不可信，21.9%的家长表示不好说。

对于关注的育儿自媒体，向谨会有一个筛选，有些纯粹贩卖焦虑、标题党，就不会再关注了。“80%的家长都忽略了这一点”“这一点不关注，会断送孩子的一生”“你还在这样教你的小孩吗”“孩子有这几个表现，家长要注意了”……类似这样的标题，耸人听闻，点进去看，却发现空洞无物，或者纯粹是胡扯。“我今年就取关了几个公众号，这几个公号一开始做的内容还可以，慢慢就开始发一些谣言或者贩卖焦虑的东西”。

对于自己的育儿困惑，35.8%的受访家长觉得育儿自媒体大部分能解决，55.1%的家长觉得只能解决少部分，9.1%的家长表示看过之后更困惑了。

72.6%受访家长认为育儿要结合实际，从自己的体会和观察入手

“很多公众号的内容说得比较空，不切实际，不接地气，没有太大的指导意义。比如给孩子做个辅食，还要按克来精确称量。”近来，刘静求助育儿自媒体的频率越来越低了， “一些公众号作者本身就是妈妈，刚开始还能写一些自己的经验，但是生了二孩之后，一方面精力有限，另一方面没有新的思考，每天推的内容就非常水了，或者卖小朋友用的东西，或者推荐书”。

调查中，60.5%的受访家长认为育儿自媒体无用信息过多。其他问题还有：门槛较低（50.2%）、标题党（45.7%）、贩卖焦虑（39.6%）、内容不科学（38.1%）、平台缺乏监管（35.1%）、披着育儿的外衣卖货（28.3%）、传播谣言（24.5%）等。

“有些文章会过分炒作一些育儿热点，家长绝对不能盲目跟风。每个孩子都有自己的节奏，一定要掌握科学的规律，育儿自媒体上的东西仅供参考。”向谨很讨厌那些非黑即白和带节奏的文章，“现在我越来越觉得教育不是那么简单绝对，都是讲究平衡的。无论是谁的建议，妈妈都要筛选过滤，要注重观察自家宝贝的情况，选择最适合孩子的方式”。

曹丽（化名）的两个孩子在读小学。她说，一些宝妈自己抚养孩子有了经验，就写一些心得让大家学习，但是个人的方式就一定正确科学吗？有些人为了营利，夸大其词、赚取点击量，之后不是发广告就是卖货。

获取科学育儿知识，72.6%的受访家长建议结合实际，从自己的体会和观察入手，58.3%的受访家长建议对不靠谱的育儿自媒体及时取关，55.8%的受访家长建议跟身边的朋友同事交流，44.5%的受访家长认为要从书本中系统学习，31.4%的受访家长建议多参加相关专家的讲座和论坛。

“小朋友要不要摘纸尿裤，每个孩子都是有区别的，完全按照一些育儿自媒体的指导来照顾孩子特别不科学，太死板了，反而不利于孩子的成长。有些经验在部分孩子身上管用，在其他孩子身上就行不通了，具体怎么做还是要靠家长自己来判断。”刘静现在偶尔会查一查权威专家的说法，采纳意见，对普通人、网红说的内容都持怀疑态度。

如今遇到一些困惑，向谨会更多地向身边人求助。她觉得，身边的朋友同事都是同龄人，大家会一起交流，这也是非常靠谱的渠道，过来人往往能给予非常好的建议。“周围的孩子父母从小就给孩子营造阅读的环境，买国内外优秀的绘本陪读，买锻炼孩子专注力的玩具，花时间高质量陪伴孩子。还非常尊重孩子的天性，呵护孩子，出现问题会多方面寻找原因，帮助孩子度过一些特殊时期。我觉得这届父母很优秀”。

受访家长中，90后占32.1%，80后占59.6%，70后占7.8%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报

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