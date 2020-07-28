人民网>>教育

六成受访家长直言育儿自媒体无用信息过多

72.6%受访家长认为育儿要结合实际，从自己的体会和观察入手

2020年07月28日05:51  来源：中国青年报
 

　　新华社发

　　自媒体时代，育儿公号、短视频博主层出不穷，内容丰富，能及时给新手家长一些建议。但是这些育儿自媒体门槛低、内容杂，专业性无法保证，有些内容会误导家长，如何“去伪存真”也成了家长们头疼的事情。你觉得育儿自媒体可信吗？

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1978名未成年孩子家长进行的一项调查显示，育儿有困惑时，91.0%的受访家长会搜索育儿自媒体。受访家长觉得育儿自媒体存在无用信息过多（60.5%）、门槛较低（50.2%）和标题党（45.7%）等问题，72.6%的受访家长认为育儿要结合实际，从自己的体会和观察入手。

　　育儿有困惑时，91.0%受访家长会搜索育儿自媒体

　　在深圳金融行业工作的向谨（化名）是两个孩子的妈妈，她有定期关注的育儿公众号，微博上还关注了一些博主，“孩子每个阶段关注的公众号都不一样，1岁以内主要关注的是孩子护理，孩子3-5岁，就会关注有关孩子教育、心理方面的自媒体”。

　　育儿有困惑时，91.0%的受访家长会搜索育儿自媒体。

　　山西太原的新手妈妈刘静（化名）曾经不管遇到什么问题，都会先搜索一些育儿小视频或公众号看一下，比如，孩子要不要摘纸尿裤，有了叛逆心理应该怎么处理。

　　调查显示，51.1%的家长觉得育儿自媒体大部分可信，27.0%的家长觉得大部分不可信，21.9%的家长表示不好说。

　　对于关注的育儿自媒体，向谨会有一个筛选，有些纯粹贩卖焦虑、标题党，就不会再关注了。“80%的家长都忽略了这一点”“这一点不关注，会断送孩子的一生”“你还在这样教你的小孩吗”“孩子有这几个表现，家长要注意了”……类似这样的标题，耸人听闻，点进去看，却发现空洞无物，或者纯粹是胡扯。“我今年就取关了几个公众号，这几个公号一开始做的内容还可以，慢慢就开始发一些谣言或者贩卖焦虑的东西”。

　　对于自己的育儿困惑，35.8%的受访家长觉得育儿自媒体大部分能解决，55.1%的家长觉得只能解决少部分，9.1%的家长表示看过之后更困惑了。

　　72.6%受访家长认为育儿要结合实际，从自己的体会和观察入手

　　“很多公众号的内容说得比较空，不切实际，不接地气，没有太大的指导意义。比如给孩子做个辅食，还要按克来精确称量。”近来，刘静求助育儿自媒体的频率越来越低了， “一些公众号作者本身就是妈妈，刚开始还能写一些自己的经验，但是生了二孩之后，一方面精力有限，另一方面没有新的思考，每天推的内容就非常水了，或者卖小朋友用的东西，或者推荐书”。

　　调查中，60.5%的受访家长认为育儿自媒体无用信息过多。其他问题还有：门槛较低（50.2%）、标题党（45.7%）、贩卖焦虑（39.6%）、内容不科学（38.1%）、平台缺乏监管（35.1%）、披着育儿的外衣卖货（28.3%）、传播谣言（24.5%）等。

　　“有些文章会过分炒作一些育儿热点，家长绝对不能盲目跟风。每个孩子都有自己的节奏，一定要掌握科学的规律，育儿自媒体上的东西仅供参考。”向谨很讨厌那些非黑即白和带节奏的文章，“现在我越来越觉得教育不是那么简单绝对，都是讲究平衡的。无论是谁的建议，妈妈都要筛选过滤，要注重观察自家宝贝的情况，选择最适合孩子的方式”。

　　曹丽（化名）的两个孩子在读小学。她说，一些宝妈自己抚养孩子有了经验，就写一些心得让大家学习，但是个人的方式就一定正确科学吗？有些人为了营利，夸大其词、赚取点击量，之后不是发广告就是卖货。

　　获取科学育儿知识，72.6%的受访家长建议结合实际，从自己的体会和观察入手，58.3%的受访家长建议对不靠谱的育儿自媒体及时取关，55.8%的受访家长建议跟身边的朋友同事交流，44.5%的受访家长认为要从书本中系统学习，31.4%的受访家长建议多参加相关专家的讲座和论坛。

　　“小朋友要不要摘纸尿裤，每个孩子都是有区别的，完全按照一些育儿自媒体的指导来照顾孩子特别不科学，太死板了，反而不利于孩子的成长。有些经验在部分孩子身上管用，在其他孩子身上就行不通了，具体怎么做还是要靠家长自己来判断。”刘静现在偶尔会查一查权威专家的说法，采纳意见，对普通人、网红说的内容都持怀疑态度。

　　如今遇到一些困惑，向谨会更多地向身边人求助。她觉得，身边的朋友同事都是同龄人，大家会一起交流，这也是非常靠谱的渠道，过来人往往能给予非常好的建议。“周围的孩子父母从小就给孩子营造阅读的环境，买国内外优秀的绘本陪读，买锻炼孩子专注力的玩具，花时间高质量陪伴孩子。还非常尊重孩子的天性，呵护孩子，出现问题会多方面寻找原因，帮助孩子度过一些特殊时期。我觉得这届父母很优秀”。

　　受访家长中，90后占32.1%，80后占59.6%，70后占7.8%。

　　中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved