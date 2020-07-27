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2020江西高考分数线发布：文史一本547分 理工一本535分

2020年07月27日15:32  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月27日电 据江西省教育考试院消息，江西省2020年普通高校招生各类各层次文化录取控制分数线划定，第一批本科文史类 547分、理工类 535分。

第二批本科文史类 488分、理工类 463分；

军校军检线文史类 537分、理工类 525分；

文史、理工类高职（专科）：150分；

三校生文理类本科：498分；

三校生文理类高职（专科）：150分。

艺术、体育类各批次文化录取控制分数线

艺术学理论类（含艺术史论、艺术管理等本学科门类所设专业）、戏剧与影视学类（含戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、录音艺术、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作、影视技术、戏剧教育等本学科门类所设专业，表演除外）以及认可和使用戏剧影视文学（广播电视编导）、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的本科专业: 393分；

美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学类、表演等其他本科专业：347分；

体育类本科：324分；

三校生艺术类本科：373分；

艺术类高职（专科）：105分；

体育类高职（专科）：105分；

三校生艺术类高职（专科）：105 分；

三校生体育类高职（专科）：105分。

需要特别说明的是：

认可和使用戏剧影视文学（广播电视编导）、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的专业，以及部分高校的动画、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、录音艺术等专业使用美术与设计学类或音乐学类专业成绩录取时，文化控制线同样为393分。

▲附：艺术、体育类文化控制线和专业合格线、资格线

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(责编：郝孟佳、熊旭)
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