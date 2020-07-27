辽宁工程技术大学：一所具有七十年悠久历史的大学

辽宁工程技术大学创建于1949年，是一所具有七十年悠久历史的大学。

辽宁工大教学科研设施完善、学习生活环境幽雅。学校建有阜新校区中华路校园、玉龙校园和葫芦岛校区龙湾校园，占地4240亩。阜新市历史悠久、文化底蕴深厚、民风淳朴，葫芦岛市靠山临海、风景宜人、交通便利，都是治学研究之良地。

其中阜新校区占地1900亩、葫芦岛校区占地2340亩，校舍建筑面积73万平方米。建筑面积4.5万平方米的3座现代化图书馆分布在三个校园，馆藏图书（电子图书）近290万册，各类数据库60余个，中外文期刊1600多种。

学校现有全日制在校生2.6万人，专任教师1500余人。拥有4个博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、16个一级学科硕士学位授权点、5个二级学科硕士学位授权点、10个专业学位授权点；拥有1个国家重点培育学科、3个辽宁省一流学科、7个省级重点学科；拥有8个国家级特色专业、7个教育部卓越工程师教育培养计划试点专业；拥有1个国家级实验教学示范中心、6个国家级工程实践教育中心；建有1个教育部重点实验室、1个国家地方联合工程研究中心、1个国家安全生产技术基础研究中心、1个国家煤炭行业协同创新中心；建有国家大学科技园、国家级科技企业孵化器、国家技术转移示范机构，2个辽宁省高等学校重大科技平台、18个省部级重点实验室、11个省级工程技术研究中心、15个省级实验教学示范中心。

辽宁工大积极转变科技发展方式，创新发展模式，立足辽宁，面向全国。扎实推进“双一流”建设，全面建设特色鲜明的国内高水平研究应用型大学，为全面建成小康社会做出新的、更大贡献。

附图表：2019年录取分数线

(责编：何淼、熊旭)