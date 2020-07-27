2020年全国教书育人楷模推选活动启动

人民网北京7月27日电（孙竞）为宣传庆祝第36个教师节，广泛展示新时代人民教师教书育人事迹风采，2020年度全国教书育人楷模推选活动近日启动。在各级各类学校广泛动员推选、省级教育部门择优推荐，经活动组委会对各地推荐的候选人审核基础上，确定66名全国教书育人楷模候选人，并经中央媒体向社会公布，接受公众投票。

66名候选人均来自教育教学一线，涵盖基础教育、职业教育、高等教育各个领域，均获得过省部级以上荣誉，他们在教书育人工作实绩、师德等方面均有突出表现，在抗击新冠肺炎疫情、助力脱贫攻坚和服务经济社会发展等方面做出了突出贡献，体现了先进性、时代性、典型性。

据悉，7月23日，《人民日报》《光明日报》《中国教育报》刊登候选人名单及事迹简介，教育部门户网站、人民网、新华网、光明网、中青在线、央广网、中国网、中国教育新闻网、中国教育网络电视台等开辟专题网页，同步刊登候选人名单及详细事迹，面向社会公示，接受公众投票。投票时间从7月23日至8月15日，公众可通过手机扫描二维码或登录中国教育新闻网进行投票。

本届全国教书育人楷模推选活动是深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，加大优秀教师集中宣传表彰，营造全社会尊师重教浓厚氛围的一项重要举措。活动在各级各类学校广泛动员推选基础上，由全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团教育部门按照推荐人选基本条件，优中选优，推荐若干名在教书育人方面作出突出贡献、曾获省部级（含）以上荣誉称号的各级各类学校教师作为楷模候选人，报送至活动组委会。中央媒体公布候选人先进事迹，社会公众通过相关网络媒体、报纸进行投票。根据投票结果和候选人情况，由中央媒体、专家学者、历届全国教书育人楷模代表等组成推选委员会，最终推选出2020年度全国教书育人楷模，将在第36个教师节期间公布并进行宣传表彰。

点击进入：2020年全国教书育人楷模推选活动

(责编：孙竞、熊旭)