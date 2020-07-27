2020贵州高考分数线发布：文史一本548分 理工一本480分

人民网北京7月27日电 据贵州省教育考试院消息，贵州省划定了我省2020年高考文史、理工类各批次最低投档控制分数线，并根据上述最低投档控制分数线划定了体育类、艺术类最低投档控制分数线，同时划定了报考2020年我省民汉双语专业民族语言口语测试成绩资格线及专升本最低投档控制分数线。

一、文史、理工类最低投档控制分数线

第一批本科院校，理工类480分，文史类548分

第二批本科院校，理工类384分，文史类463分

高职（专科）院校，理工类180分，文史类180分

二、体育类最低投档控制分数线

（一）本科

体育专业分：91分

文化分：体兼文412分体兼理334分

综合分：体兼文320分体兼理284分

（二）高职（专科）

体育专业分：91分

文化分：体兼文160分 ?体兼理160分

综合分：体兼文171分体兼理171分

三、艺术类最低投档控制分数线

（一）文化线

1.本科（含梯度志愿本科、平行志愿本科）文化分

（1）艺兼文

播音编导：394分美术设计：370分

音乐表演：347分舞蹈：324分

书法学：370分航空服务艺术与管理：370分

（2）艺兼理

播音编导：326分美术设计：307分

音乐表演：288分舞蹈：269分

书法学：307分航空服务艺术与管理：307分

2.高职（专科）

艺兼文：160分艺兼理：160分

3.教育部批准的独立设置艺术院校（除沈阳音乐学院外）本科专业，由院校自行划定高考文化分数线。

（二）航空服务艺术与管理专业分

174分（需体检合格）

四、民汉双语专业

民族语言口语测试成绩资格线:96.93分

五、“专升本”各科类文化成绩最低投档控制分数线

（一）文史类：128分

（二）理工类：60分

（三）艺术类（文）：102分

（四）艺术类（理）：48分

（五）体育类（文）：102分

（六）体育类（理）：48分

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(责编：郝孟佳、熊旭)