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成渝两地40所应用型高校携手推进产教融合

2020年07月27日09:56  来源：人民网-教育频道
 

日前，成渝地区双城经济圈应用型高校产教融合联盟成立大会正式举办。图为成都工业学院分会场（学校供图）

人民网北京7月27日电 日前，由成都工业学院和重庆科技学院牵头，成渝地区双城经济圈应用型高校产教融合联盟（下称“联盟”）成立大会在成都、重庆同步举办，大会通过了《成渝地区双城经济圈应用型高校产教融合联盟章程》和联盟第一届常务理事单位名单。

据悉，该联盟是由40所成渝地区应用型本科高校和16家企业联合发起成立的合作交流、协同发展平台，旨在推进成渝地区校企合作、产教融合，加强高素质应用型人才培养，助力推动成渝地区双城经济圈建设。

会上，四川省教育厅一级巡视员胡卫锋表示，希望联盟成立后，在创新体制上求突破，成为体制机制改革的“先行者”；在人才培养上见实效，成为应用型人才培养的“蓄水池”；在科研转化上下功夫，成为科研成果的“转换池”；在产教融合上做文章，成为产教城融合发展的“助推器”。

重庆市委教育工委委员、市教委副主任邓沁泉发言指出，联盟在今后的建设中，要提高站位、明确定位，科学规划联盟发展；要一体发展、融合发展，激活联盟创新动力；需求导向、目标导向，共同实现重大突破；突出特色、扩大优势，形成联盟示范效应。

“联盟的成立，是推动西部地区应用型本科高校内涵式高质量发展、提高两地应用型人才培养质量、更好服务和支撑区域经济社会高质量发展的重要举措，有利于促进两地高校办学理念的交流碰撞、办学经验的互学共享、办学模式的相互借鉴、办学机制的取长补短。”成都工业学院校长严余松谈到，学校将在联盟自身建设上做到“聚情、聚智、聚力”、在深化联盟高校合作上做到“同心、同向、同行”、在企业融合方面做到“融入、融合、融通”，力争让联盟引领和助推成渝地区高等教育发展。

重庆科技学院党委副书记干勤介绍了联盟的筹备情况。他指出，联盟的成立是川渝两地教育主管部门大力指导，各成员单位联动协作、共同努力的成果。联盟章程充分体现了联盟的一体化发展思路、各方的广泛参与和全方位的深度融合。

成都医学院校长樊均明发言表示，成渝两地应用型高校和有关优势企业应趁势而动，积极作为，要让机制畅起来，增强融合度；要让重点凸出来，提升实效性；要让品牌立起来，扩大影响力。

重庆三峡学院校长张伟认为，成渝地区各应用型兄弟高校都有着相似的发展历程、共同的发展愿景，未来希望与联盟兄弟高校构建更加畅通无阻的交流渠道，进一步学习和借鉴兄弟高校在人才培养、产教融合、教育教学改革等方面的宝贵经验。

(责编：李依环、孙竞)
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