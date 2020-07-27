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哈尔滨工业大学：拥有9个国家重点一级学科 新增7个本科专业

2020年07月27日09:11  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月27日电（李依环）当前，全国各地已陆续启动2020年高考招生录取工作。近日，就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题，哈尔滨工业大学招生办公室主任邢朝霞作出了权威解答。

据悉，哈尔滨工业大学（简称哈工大）隶属于工业和信息化部，以理工为主，理工管文经法艺等多学科协调发展，拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区。学校始建于1920年，1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一，1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列，曾被誉为工程师的摇篮。学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校，1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一，2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大，2017年入选“双一流”建设A类高校名单。

哈尔滨工业大学招生办公室主任邢朝霞（受访者供图）

问题一：专业选择是考生志愿填报时关注的重点。请您简单介绍一下哈工大的优势学科和专业。

邢朝霞：哈工大有9个国家重点一级学科，分别是：力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、管理科学与工程。工科一级重点学科数量全国高校第二。

在全国第四轮学科评估中，哈工大共有 17 个学科位列 A 类，学科优秀率（A类学科占授权学科的比例）位列全国第六位，A 类学科数量位列全国第八位，工科A 类数量位列全国第二位。

材料科学、工程学、物理学、化学、计算机科学、环境与生态学、数学、生物学与生物化学、农业科学、临床医学、社会科学11个学科领域进入ESI全球前1%行列，材料科学、计算机科学、化学进入全球前1‰行列，工程学学科进入ESI全球前万分之一行列，成为我国拥有全球前万分之一学科的7所高校之一。

除此之外，哈工大今年还新增了七个本科专业，这七个本科专业包含了环境生态工程、智能感知工程、智能装备与系统、智能建筑与建造，这四个专业是在校本部培养。还有智能材料与结构、海洋信息工程、服务科学与工程这三个专业是在威海校区培养。

问题二：学校今年在招生、人才培养等方面有哪些亮点？

邢朝霞：哈工大非常注重本科生的培养和投入，特别是拔尖人才的选拔和培养，英才学院今年开始单独在各省份的招生计划大表中列出工科实验班（英才本硕博连读）。

2020年，哈工大将继续采用专业集群的方式开展本科招生，给学生一个更宽的口径、更好的平台，通过扎实的基础学习和专业认知之后，再去选择专业大类，最后去选择具体的专业方向，全国范围内专业不调剂。同学入校时未能进入到自己合适的专业集群，没有选到自己最想去的那一个专业类，哈工大也特别从学生角度考虑，一批次统招录取的学生百分之百可以申请调转专业。

此外，学校为培养复合型拔尖创新人才，促进学生个性化发展，鼓励学生修读辅修学位（专业）。 每年夏季学期在籍全日制本科生，均可申请修读辅修学位（专业）。

问题三：学校在拔尖人才培养方面的特色有哪些？

邢朝霞：哈尔滨工业大学设有“英才学院”，着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬、具有国际视野、引领未来发展的学术大师、工程巨匠、业界领袖、治国栋梁等杰出人才。在“三大模块”相关领域本硕（博）贯通培养。三大模块分别是：强基计划模块，未来技术模块、创新创业模块。

英才学院依托学校两院院士、国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者等知名专家团队和国家级、省部级重点实验室与实验教学示范中心，搭建了37个面向拔尖人才培养的科研创新高端平台，英才学院学生一入大学，可以直接申请加入高端平台，加入各平台的同学可以得到知名专家学者亲自指导，参与国家级项目的研究开发，零距离接触国际学术前沿。

“英才学院”的学生还可以直接选择进入学校的特色学生团队，像小卫星团队、机器人团队、智能车团队等一大批完全由学生自己管理运行的团队。英才学院也给同学更多的机会到世界顶级高校交流和学习，对于进入全球排名领先的高校读书学校将给予相关经费支持。整个学院的奖学金覆盖率高达70%以上。

问题四：请您用几个关键词向考生和家长推介一下哈尔滨工业大学。

邢朝霞：欢迎优秀学子报考哈尔滨工业大学。我认为可以从三个关键词来推介：

关键词一是底气。我们之所以有底气邀请广大优秀学子加入哈工大，是因为哈工大一直以来特别重视本科生的培养。学校去年发布了哈尔滨工业大学《一流本科教育提升行动计划2025》，里面提了六个100%保证——100%高水平教师为本科生授课、100%高水平科研平台对本科生开放、100%学生可自主选择专业和发展方向、100%学生参与创新创业实践活动、100%学生深度感知社会脉搏、100%学生有机会接受国际教育。我觉得在本科生的培养中哈工大一直是以最大力气的投入，希望把每一个学生都培养成最优秀的那个人，我们有一个全链条的培养。

关键词二是底色。我们的底色正是哈工大的精神，哈工大校训是“规格严格 功夫到家”，这也是深入到哈工大每个人骨血里的一种文化。学校一些老教授经常会谈到，“人活着总是要有一些追求的，我们不能只追求我们的这种外在的一些金钱利益，我们应该为祖国和人类的发展做出自己应有的贡献”。在他们看来，当我们的科研成果能够让我们的国家更强大，跟世界相匹敌的时候，人生的意义和价值就完全不同。哈工大的这种精神、哈工大人的这种奉献，让我们无比的自豪，这就是哈工大人的“底色”。

关键词三是底蕴。哈工大虽地处祖国边疆，却始终坚持立足航天、服务国防、面向国民经济主战场的办学定位，在百年的发展历程中，创立了中国高校第一个航天学院，发射了中国第一颗由高校牵头自主研制的小卫星，在中国首次实现了星地激光链路通信、首次实现了大型激光驱动器的全自动束靶耦合引导，诞生了中国第一台会下棋能说话的计算机、第一部新体制雷达、第一台弧焊机器人和点焊机器人、第一颗由高校学子自主设计研制管控的纳卫星等，实现了很多中国的“第一”。

(责编：李依环、熊旭)
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