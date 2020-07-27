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2020年直招士官工作全面展开

2020年07月27日09:04  来源：人民网－人民日报
 

军委政治工作部、军委国防动员部近日联合印发通知，部署展开2020年从普通高等学校毕业生中直接招收士官工作。

今年直招士官涵盖计算机、自动化、机械等64类270余个军地通用专业，重点加大无人机、航海、航空航天、电子信息、小语种等专业招收力度，招收规模相比去年增加近2000人。

今年直招士官工作与义务兵征集同步组织实施，8月1日开始，9月30日结束。应征青年可以通过全国征兵网（网址：http：//www.gfbzb.gov.cn）查询直招士官条件和各地招收专业分布情况，符合专业范围和招收条件的在线提交报名信息，并根据应征地兵役机关统一要求，参加体格检查、政治考核等后续招收工作。因招收专业和计划限制未能被招收为士官的合格青年，可以参加义务兵征集，服义务兵役期满选取为士官时，在普通高等学校按规定学制就读的年数视同服役时间。

今年士官招收工作由省级或地市级人民政府征兵办公室统一组织，报名潜力丰富专业将在综合衡量报名对象学历层次、在校期间专业课成绩、取得职业资格证书等情况基础上择优遴选；稀缺专业将面向本地符合专业要求、具备招收优势的院校定向对口招收。根据疫情常态化防控要求，今年直招士官原则上不安排自行报到，将与义务兵同步组织运输入营。

直接招收士官入伍时间从2020年9月1日起算，部队下达士官任职命令的时间为2020年12月1日。部队接收单位将科学制定入伍和专业训练方案，认真组织施训；训练完成后按照专业对口、招用一致的原则，将招收士官统一精准分配到对口专业技术岗位。（记者倪光辉）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 04 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)
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