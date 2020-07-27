原标题：“百企千人”计划助力大湾区融合发展

“希望在接下来的六周里，我能充分了解南沙，为一年后的就业打好基础！”来自北京大学的澳门青年曾诗滢在启动仪式上如此表示。7月22日，2020年港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划启动礼在广州南沙“创汇谷”粤港澳青年文创社区举行，120名香港籍和澳门籍的青年学生就此在南沙开展一段充实的暑假实习时光。

记者从广州市南沙团区委了解到，自2016年以来，南沙连续举办5年的“百企千人”实习计划，已成为粤港澳大湾区融合发展的一个重要载体和平台，超过1500名港澳青年从这个窗口了解南沙的优势和未来。

共青团广州市南沙区委员会书记宋晓冬表示，今年来南沙的港澳实习生和前几年有所不同，首次出现葡萄牙里斯本大学这样的海外高校，此外还有香港科技大学、香港城市大学、澳门大学、澳门科技大学、北京大学、复旦大学、中山大学、暨南大学等海内外知名高校。

“我们学校今年有4名港澳籍的同学来南沙实习。”曾诗滢告诉记者，她从师兄师姐那里了解到这个实习计划，然后自己在团区委的公众号上报名参加，“南沙和澳门离得很近，也是粤港澳大湾区的重要地区，所以我很期待这次的暑假实习”。曾诗滢目前是大三学生，攻读的专业为城乡规划，她表示：“这次疫情让我看到了澳门产业单一的问题，我意识到澳门的未来离不开粤港澳协同发展。所以，未来我打算在湾区内找工作，在湾区内发展。”

活动上，一批新增的南沙区“港澳青年学生实习就业基地”正式挂牌，广州南沙金控集团有限公司就是其中之一。南沙金控集团副董事长、总经理庄希勤表示，区属国有企业重组后，南沙金控集团首次参加“百企千人”计划，从这一批优秀的港澳实习生中抢到4位精英。“我们将安排‘一对一’的师徒制度，为这些实习生找好师傅，让他们尽快上手，更好地融入工作。”

在接下来的六周实习过程中，团区委、区青联将组织港澳青年学生开展“湾区初体验”、职场训练营、粤港澳大湾区探索之旅等一系列丰富多彩的社会实践活动，还将特别组织前往区委党校开展学习，旨在进一步加深港澳青年对粤港澳大湾区特别是对广州南沙的认识和了解，增强港澳青年的国家意识和爱国精神。

值得关注的是，2020年，团区委、区青联创新首次推出以就业为导向的港澳应届毕业生“职场菁英”就业见习计划，开发超100个薪资水平高、吸引力大、竞争力强的港澳青年专属就业岗位，既有商务局等政府相关职能部门的岗位，又有“中字头”央企、金融机构和中科院“一院五所”，特别结合了南沙产业发展方向。目前，已有50多名港澳青年报名参加了2020年港澳应届毕业生“职场菁英”就业见习计划，这将为港澳青年在南沙实现高质量就业奠定坚实基础。（吴春燕 罗瑞娴 陈斐瞳）

(责编：孙竞、熊旭)