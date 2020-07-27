人民网>>教育>>滚动新闻

志愿填报需正确处理“兴趣与就业”

祝建波

2020年07月27日08:17  来源：北京青年报
 

读了贵报7月24日刊发的《高考志愿填报：请听从内心的声音》，很赞同文中观点。很多高考学生只有升学目标而无职业规划，对大学的专业和职业选择都不甚了解,很多人都是依靠就业分析大数据、专业冷热形势的指标化分析，过分追求热门与高薪，兴趣是最好的老师在此时此刻竟然显得那样苍白无力。

尤其对一些高分考生而言，眼中只有清华、北大，清华、北大虽是国内顶尖高校，但也并不是每个学科的实力都领先于其他高校。而且，清华北大各专业的招生人数也很有限，热门专业更是抢手，如果考生分数尽管够最低录取线但却无法选择心仪的专业，为何就不把眼光放到其他高校呢？遵从自己的兴趣而不唯名校，这才是填报志愿应有的态度。

近几年，一些拿着本科文凭的大学生，为了有个好的就业前景，不惜选择回炉技校再深造，这足以说明部分大学生的就业观更加务实，能充分认识到技能型人才的价值，进而主动改变自己以适应社会需要。

世界经济的竞争，很大程度上是科学技术和制造业的竞争，中国的制造业要振兴，大力发展职业教育，建设一支技艺精湛、创新能力强的高素质技能人才队伍是当务之急。毕竟，再高端的技术转化为生产力、转化为产品都离不开工人那双手。

近年来，职业教育特别是高等职业教育连获国家重视。2019年国务院印发《国家职业教育深化改革实施方案》中明确提出，把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。可以预见，在国家政策的有力支持下，职业教育将昂首迈入属于它的黄金时代。

无论是接受普通高等教育还是接受职业教育，最终目的都要走向社会，实现自我梦想、创造社会价值。职业才是一个人的安身立命之本，真正成功的教育应当让人各尽其能，对社会有归属感。家长唯有将对孩子的期望值与其自身的实际情况匹配起来，才能帮助孩子赢得精彩的人生。

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved