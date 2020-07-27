志愿填报需正确处理“兴趣与就业”

读了贵报7月24日刊发的《高考志愿填报：请听从内心的声音》，很赞同文中观点。很多高考学生只有升学目标而无职业规划，对大学的专业和职业选择都不甚了解,很多人都是依靠就业分析大数据、专业冷热形势的指标化分析，过分追求热门与高薪，兴趣是最好的老师在此时此刻竟然显得那样苍白无力。

尤其对一些高分考生而言，眼中只有清华、北大，清华、北大虽是国内顶尖高校，但也并不是每个学科的实力都领先于其他高校。而且，清华北大各专业的招生人数也很有限，热门专业更是抢手，如果考生分数尽管够最低录取线但却无法选择心仪的专业，为何就不把眼光放到其他高校呢？遵从自己的兴趣而不唯名校，这才是填报志愿应有的态度。

近几年，一些拿着本科文凭的大学生，为了有个好的就业前景，不惜选择回炉技校再深造，这足以说明部分大学生的就业观更加务实，能充分认识到技能型人才的价值，进而主动改变自己以适应社会需要。

世界经济的竞争，很大程度上是科学技术和制造业的竞争，中国的制造业要振兴，大力发展职业教育，建设一支技艺精湛、创新能力强的高素质技能人才队伍是当务之急。毕竟，再高端的技术转化为生产力、转化为产品都离不开工人那双手。

近年来，职业教育特别是高等职业教育连获国家重视。2019年国务院印发《国家职业教育深化改革实施方案》中明确提出，把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。可以预见，在国家政策的有力支持下，职业教育将昂首迈入属于它的黄金时代。

无论是接受普通高等教育还是接受职业教育，最终目的都要走向社会，实现自我梦想、创造社会价值。职业才是一个人的安身立命之本，真正成功的教育应当让人各尽其能，对社会有归属感。家长唯有将对孩子的期望值与其自身的实际情况匹配起来，才能帮助孩子赢得精彩的人生。

(责编：何淼、熊旭)