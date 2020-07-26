高考招录诈骗进入高发期！这5大“陷阱”考生须警惕

人民网北京7月26日电（李依环）近期，全国各地陆续公布2020年高考录取分数线，考生志愿填报工作也同步启动。以往这个时段，也是各类涉考涉招诈骗的高发期。“花钱进名校”“内部有指标”“提前发奖学金”等各式骗法经常上演。近年来，随着技术发展，不法分子诈骗手段不断翻新，一些招生诈骗甚至披上信息化的外衣。

北京市于7月25日发布了2020年高考成绩，后续填报志愿和招生录取等工作即将展开。北京市教委和北京教育考试院提醒广大考生和家长，要切实提高警惕，增强防范意识，提防招录“陷阱”，谨防受骗上当。

陷阱1：查分短信有“木马”，“钓鱼”网站有后门

考后考生和家长最关心的就是高考分数。一些不法分子会抓住这个心理，试图通过伪造查分“钓鱼”网站或者发送带有“木马”病毒的手机短信，入侵考生电脑或手机。一旦得手，便会盗取考生的手机号、身份证号、银行卡号等资料，进而盗取网络支付账号实施诈骗。

提醒：目前，北京市已公布高考成绩查询时间和查询方式。考生和家长在查询考生成绩时，一定要有辨别真伪的意识，通过北京教育考试院指定的查询方式或查分网址查询成绩，切记不要轻易点击手机短信里来历不明的链接。

陷阱2：内部有关系，花钱就能录

不法分子盗取考生信息后，利用考生和家长低分高录的侥幸心理，通过“伪基站”发送低分也能提前录取的诈骗短信，或者打着招生机构“有内部关系”的幌子以花钱录取为由实施诈骗。

提醒：以往“内部招生”“特殊指标”“补录”等骗局常常出现在高考志愿录取结束后。不法分子谎称某高校名额没能招满，通过花钱“打点”可让考生获得特殊指标或补录名额。近些年，有骗子在考前就用各种借口，让家长交钱保留名额。高考招生录取系统有严密的全国统一的认证加密体系和监督机制。所谓花钱能上好大学、好专业，分数不够也能上大学的都是骗人的伎俩。考生和家长要从正规渠道了解、确认考试招生政策和信息，时刻保持清醒头脑，收到来历不明的通知书要仔细甄别，切勿轻信。一旦发现受骗，请及时报警。

陷阱3：黑客能改分，交钱能“包过”

不法分子利用考生和家长想顺利通过考试的心理，通过散布“考试未过，可内部操作”“内部加分”“交钱包过”等诈骗信息，声称可以通过技术手段进行改分，骗取事主转账。

提醒：此类自称可修改高考分数的纯属骗局。高考网上阅卷并非一般理解的互联网，而是采用内网阅卷，根本不存在外部黑客入侵的可能。网上阅卷与互联网物理隔绝，对网络安全保密实行全程“无死角”监管。一分耕耘一分收获，世上没有不劳而获的事，切勿相信黑客改分骗局。

陷阱4：志愿填报找“专家”，小心受骗被误导

近年来，“大数据预测录取概率”“专家一对一咨询”等高考填报志愿服务火了起来。一些培训机构、咨询公司、个人等冒用教育部门、招考机构或高校名义搞高考志愿填报现场咨询、辅导活动，或仿冒官方网站开展网上咨询、辅导，号称专家指导，包准包录，向考生和家长收取高额咨询费、辅导费、大数据平台使用费等，令考生和家长遭受经济损失，更重要的是，还可能被误导，丧失正常录取机会。

提醒：考生参加志愿填报指导咨询活动一定要认清主办机构。对于社会上各类咨询机构举办的收费性质的志愿填报咨询活动要提高警惕，一些高价服务收费的APP、网站或咨询机构存在不规范和安全风险等问题。特别提醒广大考生及家长，各区教育行政部门、招生考试机构、招生高校举办的现场或网上咨询活动都是免费的，要认准他们的官方网站。高考政策及信息一定要以教育部、北京市教委、北京教育考试院、招生院校公布的为准，不要相信其他非正规途径了解的信息，避免上当受骗。

同时，要牢记各批次志愿和征集志愿的填报时间，严格在规定时间内按要求、按程序填报志愿，避免漏填、错填，更不要错过填报时间。要保管好自己的志愿填报密码，不要泄露给外人，以防他人篡改志愿。

陷阱5：“野鸡大学”花样多，辨清真伪莫上当

“野鸡大学”也称“虚假大学”“学店”，其以谋利为目的，通常采用与知名大学院校容易混淆的名称，以混淆视听的方式招收学生，乱发文凭。这些学校都是不具招生资格、没有办学资质、涉嫌伪造售卖虚假学历文凭证书、涉嫌非法招生或网络诈骗的虚假大学。稍有不慎就有可能误入其中，尤其是对于考试成绩不太理想的考生，更应谨慎辨别。

提醒：通常“野鸡大学”会通过各种虚假宣传、伪造招生办学资格、伪造招生宣传材料、谎称国家承认学历等伎俩，诱惑考生和考生家长报考。2020年具有高考招生资格的全国高等学校名单共3005所，均已在教育部官网发布，考生和家长可以通过登录教育部官网进行查询核实。在北京招生的高等学校以北京教育考试院印发的《北京市2020年普通高等学校招生专业目录》为准。

北京市教委和北京教育考试院提醒，请广大考生和家长在志愿填报时，一是要认清正规高校，填报志愿前仔细核对学校名称，尤其注意不要被学校的简称误导，避免上当受骗。二是仔细核对招生类型，参加高考填报志愿的必须按照北京教育考试院公布的专业目录为准，填报志愿也必须经过北京教育考试院志愿填报入口进行，其他途径获得的信息和志愿填报系统不能作为依据。三是高校录取结果须以北京教育考试院公布的结果为准，不要轻信其他网站公布的录取结果。

(责编：李依环、熊旭)