2020年江苏高考成绩查询入口

人民网北京7月26日电 2020年江苏高考成绩查询系统开通，考生可登陆江苏省教育考试院进行查询。

今年考生可以通过六种渠道获知高考成绩。7月24日20:00以后，考生可凭考生号和动态口令卡通过省教育考试院专设的网站、省教育考试院官方微信“江苏招生考试”、“江苏招考”APP、“江苏政务服务”APP及市、县（市、区）招生考试机构免费查询高考成绩，也可通过拨打声讯电话16887799查询成绩。

点击查询：江苏省教育考试院查询入口

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(责编：郝孟佳、熊旭)