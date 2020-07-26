以专业知识提供社会服务

中国社会科学网讯（记者王广禄 通讯员宋紫筠 张菁菁）7月15日，淮阴师范学院外国语学院“新语话恩来”社会实践团外文翻译啄木鸟行动志愿服务活动在淮安市周恩来纪念馆举行。淮安市周恩来纪念馆副馆长谭建华，淮阴师范学院外国语学院党委副书记、副院长刘芳，淮阴师范学院外国语学院副院长刘峰和部分教师、学生志愿者代表等参加活动。

图为活动启动仪式 淮阴师范学院外国语学院/供图

在行动启动仪式上，谭建华介绍了淮安市周恩来纪念馆内目前的基本陈列《人民总理周恩来》并表示，为策应全国5A旅游景区的年度复核和文明城市创建工作，规范净化馆区内展陈和标识标牌的外文翻译工作，纪念馆与淮阴师范学院外国语学院社会实践团合作，重点针对陈列厅基本陈列展上所有英文翻译进行一次“拉网式”校对检查。

刘峰表示，此次外文翻译专项行动是淮阴师范学院外国语学院同声志愿者服务基地工作的进一步拓展。以学生的专业知识服务展馆内容外文翻译，有助于让学生们在深入学习践行周恩来精神的同时强化志愿服务意识，提升外语专业技能，增长社会实践经验。

图为实践团队成员参观周恩来纪念馆 淮阴师范学院外国语学院/供图

实践团大学生志愿者代表苏凌杰表示，将利用此次机会提升社会实践能力和学术素养，发扬志愿精神，弘扬服务意识，继续学习并践行周恩来精神。

活动中，周恩来纪念馆优秀讲解员团队进行了《不朽的旗帜》红色故事宣讲，为实践团师生带来一场生动的周恩来总理故事宣讲会。宣讲会结束后，教师代表郭连法从周恩来精神及其丰富内涵、周恩来精神是淮安优秀文化的典型代表、用周恩来精神引领社会实践全过程三个方面分享了宣讲会学习心得，同时也对实践团成员提出了具体实践要求。

据介绍，在此次志愿服务活动由指导教师带队，团队成员分组到陈列厅对英文翻译进行校对检查、记录，并共同展开讨论、进行修订完善，力求将馆陈英文翻译核查做到尽善尽美。

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