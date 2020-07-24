青少年航天主题教育活动开幕 探索“贯通式”教育新模式

人民网北京7月24日电（孙竞）第五届中英空间科学教育与研究合作暑期学习班23日开幕。中英空间科学教育与研究合作中方实验室联合无锡市堰桥初级中学、安徽省无为第三中学、四川省双流中学、宁夏六盘山高级中学、清华大学附属中学永丰学校、人大附中航天城学校、宁波诺丁汉大学附属中学共同主办青少年航天主题教育活动，来自全国的近180名中小学生代表、教师代表参加。

活动通过组织青少年学习航天知识，了解中国航天的发展历程，激发爱国热情。同时，拓展空间科学教育的国际资源，在活动中发现和培养优秀才俊，为他们提供实验室环境、配备指导专家，尝试“贯通式””教育新模式，为培养未来的航天栋梁人才夯实基础。

北京大学地球与空间科学学院教授晏磊以熟悉的沙蚁、瓢虫、壁虎等开始讲解，逐步带领同学们进入空间仿生学的尖端科研领域。同学们被前沿研究深深吸引，频频互动，提出奇思妙想。

“希望通过活动尽早发现和专项培养热爱航天的小苗。”人大附中航天城学校校长周建华说。

活动负责人、北京邮电大学电子工程学院教授俞俊生介绍，该项活动缘自2015年9月的中英第三次人文交流机制，由中英空间科学教育的专家共同倡议发起，期待通过开放资源和交流合作为中英两国培养更多的空间科学与技术人才，造福两国以及人类的航天事业。

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