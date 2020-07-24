2020宁夏高考分数线发布：文史一本523分 理工一本434分

人民网北京7月24日电 （记者 郝孟佳）23日，宁夏自治区招生工作委员会公布了宁夏回族自治区2020年普通高等学校招生各批次录取控制分数线，文史类一本523分，理工类一本434分。

具体公布如下：

一、文史类（含军事、公安类院校或专业）

第一批录取院校本科最低录取控制分数线：523分；

第二批录取院校本科填报志愿资格线：451分；

高职（专科）填报志愿资格线：150分。

二、理工类（含军事、公安类院校或专业）

第一批录取院校本科最低录取控制分数线：434分；

第二批录取院校本科填报志愿资格线：368分；

高职（专科）填报志愿资格线：150分。

三、国家专项计划

第一批录取院校文科本科最低录取控制分数线：523分；

第一批录取院校理科本科最低录取控制分数线：434分；

第二批录取院校文科本科填报志愿资格线：451分；

第二批录取院校理科本科填报志愿资格线：368分。

四、地方专项计划

第一批录取院校文科本科最低录取控制分数线：523分；

第一批录取院校理科本科最低录取控制分数线：434 分。

五、体育类（文史）

第一批录取院校本科最低录取控制分数线：490分；

第二批录取院校本科填报志愿资格线442分；

高职（专科）填报志愿资格线：150分。

六、体育类（理工）

第一批录取院校本科最低录取控制分数线：416分；

第二批录取院校本科填报志愿资格线：342分；

高职（专科）填报志愿资格线：150分。

七、艺术类（文史）

提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类填报志愿资格线：316分；

提前录取艺术本科舞蹈学类填报志愿资格线：226分；

提前录取高职（专科）艺术专业填报志愿资格线：150分。

八、艺术类（理工）

提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类填报志愿资格线：258分；

提前录取艺术本科舞蹈学类填报志愿资格线：226分；

提前录取高职（专科）艺术专业填报志愿资格线：150分。

九、说明

1.上述所有最低录取控制分数线是指高考总分应达到的录取控制最低分数线，所有填报志愿资格线是指高考总分应达到的最低资格控制线。高考总分是指考生高考统考成绩总分与在全国范围适用的政策性照顾加分分值之和。

2.第一批录取院校本科最低录取控制分数线是按其计划数110%划定；第二批录取院校本科填报志愿资格线是按其计划数120%划定； 高职（专科）院校填报志愿资格线按照150分划定。录取时依据相应批次招生计划和考生填报的志愿，按照“平行志愿”投档原则从高分到低分投档，录满为止。如生源不足，在征集志愿时，依据未完成的院校招生计划，对填报志愿资格线进行适当调整。

3.报考体育类考生文化课高考总分须达到体育类文化课最低录取控制分数线或填报志愿资格线，且体育专业术科成绩达到体育专业术科测试最低控制分数线。其中，本科体育专业术科测试最低控制分数线文史类为71分，理工类为69分；高职（专科）体育专业术科测试最低控制分数线为60分。

4. 报考艺术类的考生文化课高考总分须达到艺术类填报志愿资格线，且艺术专业课考试合格。艺术本科文化课的填报志愿资格线按照普通本科第二批录取院校本科填报志愿资格线的一定比例划定，其中：美术与设计学类、音乐学类和戏剧与影视学类按照普通本科第二批录取院校本科填报志愿资格线的70%划定，舞蹈学类按照普通本科第二批录取院校本科填报志愿资格线的50%划定；高职（专科）艺术专业填报志愿资格线按照150分划定。

更多相关内容请关注@人民网教育频道微信公众号

(责编：郝孟佳、熊旭)