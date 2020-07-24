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2020年黑龙江省高考录取分数线划定 一本理工类455分、文史类483分

2020年07月24日13:09  来源：人民网-黑龙江频道
 
原标题：2020年黑龙江省高考录取分数线划定 一本理工类455分、文史类483分

　　人民网哈尔滨7月24日电（袁成亮）今天上午, 黑龙江省招生考试委员会召开全体委员会议, 听取2020年全省高考工作汇报、全省高考各批次最低录取控制分数线数据测算情况，审议划定2020年全省高考文史、理工类本科一批、二批（原本科二批、三批合并），艺术类、体育类本科文化课和术科，高职专科批最低录取控制分数线。

　　会议强调，2020年疫情防控形势特殊，全省高考各批次划线工作坚持“稳招生”，坚持以考生为本，充分满足高校完成招生计划。经过科学测算和比对，会议划定2020年黑龙江省高考文史、理工类本科一批、二批，艺术类、体育类本科文化课和术科，高职专科批最低录取控制分数线如下：

　　1.普通本科一批：文史类为483分，理工类为455分；

　　2.普通本科二批（原二批、三批合并）：文史类为356分，理工类为301分；

　　3.体育类本科：文科文化课为249分，理科文化课为210分，术科（全省统考）为91分；

　　4.艺术类本科（含部分艺术本科提前批、艺术本科一批、二批院校）：文科文化课为247分，理科文化课为225分；

　　5.高职专科批文化课控制线：普通高职专科文史、理工类为160分，艺术类和体育类高职专科为150分。

　　艺术类本科全省统考专业课最低录取控制分数线，将于艺术类提前批次录取后划定发布。

　　根据2020年全省高校招生录取工作日程安排，7月25日-27日，考生开始第一次网上填报志愿。

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(责编：郝孟佳、熊旭)
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