重庆巫山“志智双扶－共青团周末课堂”开课

原标题：重庆巫山“志智双扶－共青团周末课堂”开课啦！

为贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共重庆市委 重庆市人民政府关于深化脱贫攻坚的意见》、《重庆共青团助力深化脱贫攻坚实施方案》等精神，充分发挥青年团员、社会组织、青年志愿者助力深度贫困乡镇助力脱贫攻坚，助力乡村振兴，切实开展脱贫攻坚青年志愿服务行动、贫困青少年帮扶关爱行动、农村青少年培训、贫困大中小学生资助、关爱特殊供养老人等。7月20日，在建军节来临之际，由共青团巫山县委主办，巫山县红叶行动大学生志愿服务中心承办的“志智双扶－共青团周末课堂”走进双龙镇。

由于疫情影响，此次活动选择分散、定点进行，志愿者们纷纷走进学生家中，为刚开学不久的小学生们开展以疫情防控为主要内容的主题团课，以此增强学生的安全意识、要求学生们熟练掌握一些基本的安全防控知识，为进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作献出自己的力量。在双龙镇白坪村尚界家里，志愿者召集周围几个小朋友，围绕科学佩戴口罩、加强通风消毒、提倡健康生活方式、落实“四早”措施等方面，以院坝会的形式为大家上了一趟生动有趣的安全教育课。

在曹慧武家中，由于前期上网课导致注意力不集中，上课经常走神。针对这种情况，志愿者课后为他们补习课堂内容，补充知识点，同时又将周围的几个小朋友集中在一起，为大家上了一堂生动的“周末课”。2020注定是不平凡的一年，经历了全民宅家的特殊时期，增强体质，齐心抗“疫”对中小学生来讲显得尤为重要。为激发同学们运动兴趣，充分调动同学们参与体育运动的积极性，下午2点，在保证安全距离的情况下，志愿者和数十名小朋友在双龙镇兴凤村村委会门口的广场上开展了以健美操教学、一分钟跳绳比赛、击鼓传花游戏、手语舞表演等形式的活动，以此促学促练，鼓励同学们坚持锻炼，运动不停，“疫”决高下。

据共青团巫山县委负责人介绍，“志智双扶－共青团周末课堂”自今年4月开始，持续至今年12月底，已开展四次，每月开展一次，主要针对深度贫困乡镇的学生补习功课，开展特色文化课堂，以公益扶贫、教育扶贫为主导，贯彻落实贫困政策的实施、扶贫先扶志的原则，丰富广大贫困地区学生的精神生活，帮助他们健康成长等。此外，与“周末课堂”同时开展的还有“志智双扶－青少年之家”“志智双扶－贫困青少年1对1 帮扶”“志智双扶－特殊供养老人1对1 帮扶”“好习惯－好行为”养成教育等，未来共青团巫山县委将继续集中优势，发动广大青年志愿者助力脱贫攻坚，助力乡村振兴。（记者 曾瑞鑫）

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