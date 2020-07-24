2020年四川高考成绩查询入口

人民网北京7月24日电 （记者 郝孟佳）23日晚，四川2020年高考成绩查询系统开通。同时，考生可于7月24日中午12：00后登录省教育考试院官方网站打印高考成绩单。对成绩有疑问需申请成绩复核的考生，于7月25日12：00前到县（市、区）招生考试机构登记。成绩复核结果由招生考试机构逐级通知考生本人。

点击查询：

四川省教育厅官方网站

四川省教育考试院官方网站

此外，考生还可以通过四川省教育考试院官方微信、四川省教育厅官方微博、四川省教育考试院手机客户端、四川电信等渠道查询成绩。

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(责编：郝孟佳、熊旭)