人民网>>教育>>滚动新闻

专家支招：考生填报志愿可采取三种报考策略

2020年07月24日08:35  来源：中国青年报
 
原标题：专家支招：考生填报志愿可采取三种报考策略

　　家长和考生在咨询会上交流。新华社发（资料图片）

　　教育专家提示，考生在填报志愿时可以采用错位竞争的技巧，寻找“价值洼地”。考生可以通过自己与其他人在偏好、认知乃至经济水平上的差异，选择别人不愿意考虑、但实际上自己可以接受的志愿。再有就是利用学校录取分数排行和专业质量排行之间的错位（专业质量可参考国务院学位办组织的学科评估数据），用相对较低的分上更好的学校和专业。

　　---------------

　　今年高考生即将进入志愿填报阶段，但很多考生对于自己喜欢什么、适合什么还是知之甚少，对于填报志愿的策略和技巧也有许多盲点和误区。

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2001名高考生和在校大学生进行的一项调查显示，填报志愿时，56.7%的受访高考生的困惑在于不了解专业的具体含义和学习内容，51.6%的受访高考生不知道自己的兴趣是什么。72.6%的受访大学生建议找准自身定位，合理评估。

　　受访学生中，59.3%为本届高考生，40.7%为在校大学生。男生占53.5%，女生占46.5%。

　　56.7%受访高考生填志愿的困惑在于不了解专业含义和内容

　　北京某高校计算机专业大三学生彭杰（化名），当年填报志愿时，对于专业名称感到有些困惑。他发现，有些学校按照专业大类招生，有些会细分到具体专业，不同学校的专业有的名称相近但有所差异，“我不是很清楚哪种方式更好，最终选的也是自己能看懂、了解的”。

　　胡晓桦（化名）是江西某高校大二学生，她说，填报志愿时感到迷茫的学生大有人在，“只知道刻苦学习，对自我和外部世界的认知太少了”。

　　调查显示，受访高考生填报志愿时的主要困惑有：不了解专业的具体含义和学习内容（56.7%），不知道自己的兴趣是什么（51.6%），不清楚专业的就业情况（35.6%），不了解高校的招生简章（16.4%）。

　　西南大学教育研究院院长唐智松表示，我国高中毕业生确实较为普遍地存在不了解自身、不了解市场人才需求等现象。这对填报志愿非常不利，会带来大学里的厌学现象、混日子现象等。

　　他分析，导致这种现象，外部因素是中小学应试教育、乏力的生涯教育、窄化的心理健康教育等，内在因素是学生缺乏系统的自我认知、深刻的自我反思和自我教育等。

　　要改变现状，他认为要着眼于长远。“一是对学生从小进行指导，让他们在认识自我、分析自我的基础上设想未来的职业与生活；二是对中小学生开展职业生涯教育，指导学生对未来职业与生活进行设想与规划；三是中学开展高校游校活动，让学生感受大学、走进大学课堂；四是创造条件，组织专家到中小学宣讲介绍。”

　　专家支招：三种报考策略和一个技巧

　　对于填报志愿，72.6%的受访大学生建议找准自身定位，合理评估，64.4%的受访大学生建议多收集高校信息，判断录取难度，63.1%的受访大学生表示要明确专业方向，选择符合自身需求的专业。

　　“现在仍有考生用裸分或线差法计算等效分进行志愿填报。后者是计算自己分数与省份批次线的分数差，再把这个分差加上往年批次线，作为等效分去对比往年的录取分，这是错误的方法。”北京大学教育学院教育经济与管理系副教授丁延庆说。

　　丁延庆通过记者，向考生介绍了三种报考策略和一个技巧——

　　首先是定位策略。要想更科学地定位，考生需要根据往年所在省份的一分一段表，查出自己的“等位分”，也就是自己成绩对应的排名，在往年同名次下对应的分数。然后用这个分数来比较对应年的录取结果。我们把这个等位分称为一阶等效分。考生也要注意到，自己的录取结果会受其他人填报情况的影响，所以考生在计算完自己的等位分后，可再算一个线差法等效分，估算一下分数略高于自己的人。用这种方法判断是否有高估或低估自己的情况，如果其他人普遍低估，那么自己的定位也必须降低，需要调低自己的等位分（如果线差法等效分高于等位分10分，等位分要调低2-3分，这样调整后形成的新等效分叫作“二阶等效分”）。还要考虑到有一些分数稍高于自己的考生在定位中会极端保守，这是一个需要进一步调低一阶等效分的因素，一般下调1-3分，取决于自己的风险偏好。

　　其次是批次策略。在处理批次间关系时，要遵守整体性原则和一致性原则。有的考生本来可以冲刺一本的志愿，提前批却填报了比一本还保守的志愿，这样就丧失了机会。因此，考生要确定自己的主攻批次（必须是普通批中的一个），在主攻批次前的志愿，不要填报保底志愿，而要选择冲的志愿。一旦被前面的志愿录取了，就丧失了后面主攻批次的机会。

　　第三是同一批次的冲保策略。考生在处理填报志愿“冲、稳、保”原则的时候，需要区分平行志愿和顺序志愿的录取规则。平行志愿提档规则的特点是可以冲（普通批实行顺序志愿则不能冲）。考生仍然要注意规避政策性退档的风险。“退档有三个原因，一是不符合报考条件；二是没有服从专业调剂；三是政策性退档。在很多省份、很多招生高校并不是提档就录取，考生要看清学校的录取规则”。平行志愿批次除极特殊情形，都必须服从专业调剂。在能保证提档即录取的情况下，平行志愿批次建议冲的学校的数量，也不宜超过该批次志愿数的一半。

　　最后，丁延庆提示，考生在填报志愿时可以采用错位竞争的技巧，寻找“价值洼地”。考生可以通过自己与其他人在偏好、认知乃至经济水平上的差异，选择别人不愿意考虑、但实际上自己可以接受的志愿，比如有些人不愿意去偏远地区，但这些地方可能有自己心仪的好学校好专业。再有就是利用学校录取分数排行和专业质量排行之间的错位（专业质量可参考国务院学位办组织的学科评估数据），有的学校在分数排行榜上位次稍微靠后，但是某些专业在学科评估中排名靠前，那么青睐这些专业的考生，就可以利用学校录取分数排行和专业排行的不一致，用相对较低的分上更好的学校和专业。（杜园春 孙山）

(责编：李依环、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved