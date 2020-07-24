原标题：专家支招：考生填报志愿可采取三种报考策略

家长和考生在咨询会上交流。新华社发（资料图片）

教育专家提示，考生在填报志愿时可以采用错位竞争的技巧，寻找“价值洼地”。考生可以通过自己与其他人在偏好、认知乃至经济水平上的差异，选择别人不愿意考虑、但实际上自己可以接受的志愿。再有就是利用学校录取分数排行和专业质量排行之间的错位（专业质量可参考国务院学位办组织的学科评估数据），用相对较低的分上更好的学校和专业。

---------------

今年高考生即将进入志愿填报阶段，但很多考生对于自己喜欢什么、适合什么还是知之甚少，对于填报志愿的策略和技巧也有许多盲点和误区。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2001名高考生和在校大学生进行的一项调查显示，填报志愿时，56.7%的受访高考生的困惑在于不了解专业的具体含义和学习内容，51.6%的受访高考生不知道自己的兴趣是什么。72.6%的受访大学生建议找准自身定位，合理评估。

受访学生中，59.3%为本届高考生，40.7%为在校大学生。男生占53.5%，女生占46.5%。

56.7%受访高考生填志愿的困惑在于不了解专业含义和内容

北京某高校计算机专业大三学生彭杰（化名），当年填报志愿时，对于专业名称感到有些困惑。他发现，有些学校按照专业大类招生，有些会细分到具体专业，不同学校的专业有的名称相近但有所差异，“我不是很清楚哪种方式更好，最终选的也是自己能看懂、了解的”。

胡晓桦（化名）是江西某高校大二学生，她说，填报志愿时感到迷茫的学生大有人在，“只知道刻苦学习，对自我和外部世界的认知太少了”。

调查显示，受访高考生填报志愿时的主要困惑有：不了解专业的具体含义和学习内容（56.7%），不知道自己的兴趣是什么（51.6%），不清楚专业的就业情况（35.6%），不了解高校的招生简章（16.4%）。

西南大学教育研究院院长唐智松表示，我国高中毕业生确实较为普遍地存在不了解自身、不了解市场人才需求等现象。这对填报志愿非常不利，会带来大学里的厌学现象、混日子现象等。

他分析，导致这种现象，外部因素是中小学应试教育、乏力的生涯教育、窄化的心理健康教育等，内在因素是学生缺乏系统的自我认知、深刻的自我反思和自我教育等。

要改变现状，他认为要着眼于长远。“一是对学生从小进行指导，让他们在认识自我、分析自我的基础上设想未来的职业与生活；二是对中小学生开展职业生涯教育，指导学生对未来职业与生活进行设想与规划；三是中学开展高校游校活动，让学生感受大学、走进大学课堂；四是创造条件，组织专家到中小学宣讲介绍。”

专家支招：三种报考策略和一个技巧

对于填报志愿，72.6%的受访大学生建议找准自身定位，合理评估，64.4%的受访大学生建议多收集高校信息，判断录取难度，63.1%的受访大学生表示要明确专业方向，选择符合自身需求的专业。

“现在仍有考生用裸分或线差法计算等效分进行志愿填报。后者是计算自己分数与省份批次线的分数差，再把这个分差加上往年批次线，作为等效分去对比往年的录取分，这是错误的方法。”北京大学教育学院教育经济与管理系副教授丁延庆说。

丁延庆通过记者，向考生介绍了三种报考策略和一个技巧——

首先是定位策略。要想更科学地定位，考生需要根据往年所在省份的一分一段表，查出自己的“等位分”，也就是自己成绩对应的排名，在往年同名次下对应的分数。然后用这个分数来比较对应年的录取结果。我们把这个等位分称为一阶等效分。考生也要注意到，自己的录取结果会受其他人填报情况的影响，所以考生在计算完自己的等位分后，可再算一个线差法等效分，估算一下分数略高于自己的人。用这种方法判断是否有高估或低估自己的情况，如果其他人普遍低估，那么自己的定位也必须降低，需要调低自己的等位分（如果线差法等效分高于等位分10分，等位分要调低2-3分，这样调整后形成的新等效分叫作“二阶等效分”）。还要考虑到有一些分数稍高于自己的考生在定位中会极端保守，这是一个需要进一步调低一阶等效分的因素，一般下调1-3分，取决于自己的风险偏好。

其次是批次策略。在处理批次间关系时，要遵守整体性原则和一致性原则。有的考生本来可以冲刺一本的志愿，提前批却填报了比一本还保守的志愿，这样就丧失了机会。因此，考生要确定自己的主攻批次（必须是普通批中的一个），在主攻批次前的志愿，不要填报保底志愿，而要选择冲的志愿。一旦被前面的志愿录取了，就丧失了后面主攻批次的机会。

第三是同一批次的冲保策略。考生在处理填报志愿“冲、稳、保”原则的时候，需要区分平行志愿和顺序志愿的录取规则。平行志愿提档规则的特点是可以冲（普通批实行顺序志愿则不能冲）。考生仍然要注意规避政策性退档的风险。“退档有三个原因，一是不符合报考条件；二是没有服从专业调剂；三是政策性退档。在很多省份、很多招生高校并不是提档就录取，考生要看清学校的录取规则”。平行志愿批次除极特殊情形，都必须服从专业调剂。在能保证提档即录取的情况下，平行志愿批次建议冲的学校的数量，也不宜超过该批次志愿数的一半。

最后，丁延庆提示，考生在填报志愿时可以采用错位竞争的技巧，寻找“价值洼地”。考生可以通过自己与其他人在偏好、认知乃至经济水平上的差异，选择别人不愿意考虑、但实际上自己可以接受的志愿，比如有些人不愿意去偏远地区，但这些地方可能有自己心仪的好学校好专业。再有就是利用学校录取分数排行和专业质量排行之间的错位（专业质量可参考国务院学位办组织的学科评估数据），有的学校在分数排行榜上位次稍微靠后，但是某些专业在学科评估中排名靠前，那么青睐这些专业的考生，就可以利用学校录取分数排行和专业排行的不一致，用相对较低的分上更好的学校和专业。（杜园春 孙山）

(责编：李依环、何淼)